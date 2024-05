Magnetyczna magia w wykonaniu Chińczyków. Tamtejsi naukowcy osiągnęli stabilizację w niespodziewanych warunkach

O szczegółach swoich dokonań naukowcy działający w laboratorium High Magnetic Field piszą na łamach Nature Communications. Najważniejszym aspektem przeprowadzonych eksperymentów było to, że członkowie zespołu badawczego utrzymali stabilność wiązek magnetycznych w temperaturze pokojowej bez udziału zewnętrznego pola magnetycznego.

To duże osiągnięcie i to nie tylko na papierze, ponieważ eksperci wskazują na potencjalne korzyści. Takowe będą obejmowały rozwój topologicznych urządzeń spintronicznych, które mogłyby wykorzystywać swobodę ograniczeń parametrów topologicznych. Zanim jednak zaczniemy mówić o potencjalnych sposobach wykorzystania ostatnich postępów, warto byłoby wyjaśnić, czego dokładnie dokonali Chińczycy.

Już wcześniej wykorzystali metodę indukowania magnetycznych wiązek skyrmionów w chiralnym helimagnetycznym materiale, lecz powtórzenie tego wyczynu w temperaturze pokojowej i bez zewnętrznego pola magnetycznego pozostawało wielkim wyzwaniem. Gra była oczywiście warta świeczki, gdyż takie struktury to potencjalne nośniki danych nowej generacji, które mogłyby dać spintronice potężny impuls do rozwoju.

Chińscy naukowcy utrzymali stabilność wiązek magnetycznych w temperaturze pokojowej bez udziału zewnętrznego pola magnetycznego

Szukając wyjścia z tak niełatwej sytuacji, autorzy połączyli prądy impulsowe z odwróconymi polami magnetycznymi w chiralnym helimagnetycznym materiale. Wszystko to w temperaturze pokojowej i bez udziału zewnętrznego pola magnetycznego. Zastosowane podejście zaowocowało osiągnięciem wysokiej różnorodności chiralnych magnetycznych skyrmionów. To istotna zmiana, wszak pozwalająca na rezygnację z trudnych i generujących dodatkowe koszty metod chłodzenia.

Chcąc dodatkowo usprawnić to, co udało im się uzyskać, chińscy naukowcy wprowadzili tło magnetyzacji pionowej domeny spiralnej o zerowym polu. W takich okolicznościach zapewnili stabilne izolowane magnetyczne wiązki skyrmionów w warunkach, które wcześniej sprowadzały szanse na sukces do zera. W ramach dalszych eksperymentów możemy się spodziewać prób wykorzystania tych osiągnięć w praktyczny sposób.