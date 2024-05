Home Tech Chcesz, żeby na Steamie gry były tańsze? Dołącz do akcji, która się właśnie rozpoczyna

Steam to najpopularniejsza platforma graczy na świecie. O ile wszyscy mają dostęp do tych samych produkcji, o tyle ceny poszczególnych tytułów różnią się w zależności od tego, z jakiego kraju pochodzi nabywca. I jakoś tak wyszło, że dla Polaków są one wyższe niż dla większości krajów świata. Ale rusza właśnie pospolite ruszenie, które ma to zmienić. I ty możesz do niego dołączyć.