TTArtisan 250 mm f/5.6 Reflex Donut Bokeh – vintage dla fotoświrów, któremu mówię „tak"

Obiektywy lustrzane nie cieszą się wielką popularnością. Jest tak dlatego, że są to instrumenty bardzo specyficzne – większość dostępnych na rynku to konstrukcje mocno już niemłode, sięgające czasów świetności fotografii analogowej, a do tego mające z zasady długą ogniskową i charakterystyczne rozmycie. TTArtisan 250 mm f/5.6 Reflex Donut Bokeh z jednej strony ma odtworzyć ten właśnie unikalny charakter, a z drugiej zaoferuje wyraźnie krótszą (i zapewne bardziej użyteczną na co dzień) ogniskową.