Rodzice pokochają tę funkcję Wear OS. Młodzież już trochę mniej…

Google dodaje funkcje kontroli rodzicielskiej do Wear OS

Trudno jest monitorować poczynania dziecka w internecie, a także w racjonalny sposób kontrolować czas, jaki spędza, korzystając ze smartfona. Oczywiście istnieje wiele funkcji kontroli rodzicielskiej, dostępnych zarówno na iOS, jak i Androidzie, których celem jest pomoc rodzicom w takich sprawach. Również poszczególne aplikacje, takie jak Facebook, TikTok czy Instagram zostały już wyposażone w podobne rozwiązania. Apple wdrożył już specjalne funkcje na smartwatchach i najwyraźniej Google postanowił pójść w ślady konkurenta, przygotowując swoją odpowiedź na tę funkcję.

Chodzi o opcję „Czas szkolny”, którą znajdziemy na Apple Watch. Jej zadaniem jest ograniczenie rozpraszaczy uwagi i promowanie skupienia podczas zajęć lekcyjnych lub innych aktywności edukacyjnych. Dzieje się to poprzez wygaszanie ekranu dotykowego i przycisków – nadal można sprawdzić godzinę, ale inne funkcje zegarka, takie jak gry, aplikacje czy odbieranie powiadomień. Rodzic ma też możliwość włączenia niektórych aplikacji, które będą dostępne podczas działania tryby, takie jak kalkulator czy dyktafon. Ponadto można również skonfigurować, kiedy taki tryb będzie się uruchamiał, a rodzic ma cały czas wgląd w raporty o tym, kiedy funkcja była włączona, a także ile razy dziecko próbowało ją wyłączyć.

W najnowszej wersji Usług Google Play (v24.18) pojawiła się funkcja „School time”, skierowana do zegarków z Wear OS. Google opisuje ją w następujący sposób:

Jeśli jesteś rodzicem, możesz ustawić “Czas szkolny”, aby ograniczyć aplikacje, z których może korzystać Twoje dziecko, i wyciszyć jego urządzenie.

Niestety zabrakło dodatkowych szczegółów, szerzej opisujących działanie tego rozwiązania, jednak wydaje się, że będzie to podobny tryb do tego, który dostępny jest na Apple Watch. Chodzi po prostu o to, by blokować aplikacje i ograniczyć korzystanie z zegarka podczas nauki. Zapewne gigant z Mountain View również wprowadzi możliwość ustawiania harmonogramu i dodatkowe opcje, jakie oferuje Apple, dzięki czemu rodzice będą mieli pożytek z tej nowości.

Na razie nie wiadomo również, jakie smartwatche z Wear OS dostaną to rozwiązanie. Możliwe, że będzie do opcja ograniczona tylko do najnowszych modeli, a wówczas nie zdziwiłabym się, gdyby Google poczekał i wprowadził ją dopiero podczas premiery serii Galaxy Watch 7.