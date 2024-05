Circle to Search na iPhone’ach? iOS pozwala już korzystać z bardzo podobnego rozwiązania

Wyszukiwanie wizualne na iPhone’ach staje się lepsze

Debiut Galaxy S24 i funkcji Galaxy AI, opartych na sztucznej inteligencji, był świetną okazją dla Google do ogłoszenia nowej funkcji. Circle to Search jest ulepszeniem Google Lens, czyli nowym sposobem na wyszukiwanie wizualne na smartfonach. Już sama nazwa mówi nam praktycznie wszystko, bo chodzi tutaj o to, by zaznaczyć obiekt czy tekst widoczny na ekranie, by poznać więcej szczegółów na jego temat. Nowość ta, zamiast po prostu wyszukiwać obrazy na podstawie zdjęcia, może też wykorzystać kontekst otaczający zdjęcie, aby uzyskać bardziej trafne wyniki – np. robiąc zdjęcie rośliny, otrzymamy nie tylko jej nazwę, ale też sposoby pielęgnacji i informacje o zastosowaniach.

Z Circle to Search skorzystamy w dowolnym miejscu na naszym urządzeniu – w aplikacjach, komunikatorach, na witrynach internetowych. To zdecydowanie lepsza alternatywa dla ciągłego robienia zrzutów ekranu i wrzucania ich do Obiektywu Google. Pozwoli to szybciej wyszukiwać, a także zachować porządek w galerii, w której nie będzie już mnóstwa niepotrzebnych screenów. Jest oczywiście oparta na sztucznej inteligencji, korzystając z multiwyszukiwania Google, na której zbudowany jest Obiektyw. Multiwyszukiwarka obsługuje zapytania nie tylko o obraz, ale też o tekst, a także może zmieniać parametry wyszukiwania w aplikacji Google. Dzięki temu możemy zadawać bardziej szczegółowe pytania dotyczące pomysłów oraz koncepcji, a z drugiej strony będziemy otrzymywać lepiej spersonalizowane odpowiedzi.

Gigant z Mountain View już wcześniej dokuczał właścicielom iPhone’ów, że ta funkcja jest u nich niedostępna, ale teraz posiadacze smartfonów Apple’a mogą z niej skorzystać. No, prawie, bo jest to opcja bardzo podobna Circle to Search i opiera się na skrótach iOS oraz Google Lens, dostępnego w tym systemie od dawna. Jak więc zacząć używać tej opcji? W sumie jest to bardzo proste.

W przypadku iPhone’ów 15 Pro i 15 Pro Max można zrobić to przy pomocy przycisku akcji, natomiast w starszych modelach wykorzystać do tego można gest „Stuknięcie w tył”. Ten gest można włączyć w Ustawieniach > Dostępność > Dotyk, gdzie możemy wybrać pomiędzy podwójnym lub potrójnym dotknięciem tyłu urządzenia, a następnie pozostaje nam już przypisać skrót. Po skonfigurowaniu wyszukiwanie wizualne będzie uruchamiało się za każdym razem, kiedy w odpowiedni sposób dotkniemy plecków iPhone’a. Wówczas aplikacja Google wykona zrzut ekranu, a następnie wykorzysta Obiektyw Google do jego przetworzenia.

Oprócz szybszego wyszukiwania obiektów skrót ułatwia też kopiowanie i tłumaczenie tekstu z obrazów, zaoszczędzając sporo czasu i klikania. Jak tłumaczy Google, różnica między Circle to Search a tą nowością na iOS jest taka, że ta pierwsza funkcja działa na Androidzie i można ją aktywować prostym gestem lub długim naciśnięciem. W obu przypadkach jednak chodzi o wykorzystanie technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR).