Broń tania jak barszcz. Tak właśnie nastaje nowa era wojny

Zamiast pocisków za krocie, energia za grosze. Tak UK odmienia sposób wojowania

Wielka Brytania stawia na Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW), czyli energetyczną broń kierowaną, która ma dostarczyć ekonomiczną, a jednocześnie bardzo skuteczną obronę przed współczesnymi zagrożeniami. Ta właśnie broń ma zastąpić pociski przeciwlotnicze kosztujące dziesiątki, setki tysięcy, a nawet całe miliony euro, wystrzałami wiązek energii, których posłanie na cel kosztuje ledwie 50 groszy (0,1 funta) za strzał. W dobie coraz powszechniejszych tanich wojskowych bezzałogowców to cecha dosłownie na wagę złota… a raczej setek milionów.

Nic więc dziwnego, że jednym z głównych powodów przyjęcia broni energii skierowanej, takich jak RFDEW, jest ekonomiczna nieefektywność używania drogich rakiet przeciwko tanim zagrożeniom. Nie ma bowiem w ogóle sensu, aby wystrzeliwać np. pocisk Sea Viper o wartości od 1,3 do 2,5 miliona dolarów do zneutralizowania drona kosztującego ledwie kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Zwłaszcza kiedy na wojnie dojdzie do ataku rojów tanich dronów, które mogą zająć na pewien czas systemy przeciwlotnicze i utorować drogę znacznie potężniejszym pociskom.

Jesteśmy już siłą, z którą należy się liczyć w dziedzinie nauki i technologii, a rozwój takich systemów jak RFDEW nie tylko czyni naszych żołnierzy bardziej zabójczymi i lepiej chronionymi na polu bitwy, ale także utrzymuje Wielką Brytanię jako światowego lidera w dziedzinie innowacyjnego sprzętu wojskowego. W miarę jak zwiększamy nasze wydatki na obronę w nadchodzących latach, nasza Strategia Dronów Obronnych zapewni nam czołowe miejsce w tej ewolucji wojskowej – powiedział James Cartlidge, Minister ds. Zakupów Obronnych.

Wprowadzenie RFDEW jest zgodne z proaktywną odpowiedzią rządu brytyjskiego na zmieniający się krajobraz geopolityczny. W związku z planowanym wzrostem wydatków na obronę do 2,5% PKB do 2030 roku Wielka Brytania zwiększa swoją gotowość wojskową, co obejmuje przyspieszone wdrażanie laserów i innych broni energii skierowanej. Ta strategiczna zmiana gwarantuje, że kraj będzie w pełni przygotowany i jednocześnie gotowy na jakiekolwiek zagrożenia.

Broń energii stanowi przekonujące rozwiązanie. Chociaż początkowa inwestycja w system broni jest znaczna, to finalnie koszt każdego strzału jest znikomy. Ponieważ te bronie strzelają energią, a nie fizycznymi pociskami, mogą potencjalnie oddać nieskończoną liczbę strzałów, o ile mają dostęp do prądu, co zapewnia praktyczny i ekonomiczny mechanizm obronny. To właśnie tyczy się też RFDEW, a więc systemu montowanego na przeróżnych platformach (od okrętów do pojazdów), który jest określany wszechstronną bronią skierowaną, którą może obsługiwać jedna osoba do wykrywania, śledzenia i zwalczania wielu celów w zasięgu do jednego kilometra.

Wiemy, że rozwijany ciągle RFDEW przejdzie testy przeprowadzane przez 7. Grupę Obrony Powietrznej wraz z bronią laserową DragonFire we wrześniu. Testy te ocenią skuteczność systemów i zidentyfikują potencjalne ulepszenia.