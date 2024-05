Czas nieubłaganie mija. Kolejna wersja Windows 10 zakończy niedługo swoje wsparcie

Ogólne wsparcie dla “dziesiątki” zostanie zakończone w październiku przyszłego roku i przed tym dylematem staną miliony użytkowników. A do tego czasu jedyną wspieraną edycją pozostanie 22H2. A co z 21H2? Obsługa tej edycji wygaśnie za niedługo i dołączy ona do 20H2, 2004 i 1909, które miały swój czas, a obecnie znajdują się na śmietniku historii.

Windows 10 coraz bliżej końca

Koniec wsparcia Windows 10 21H1 obejmie wszystkie edycja systemu, a więc Home, Enterprise, Education oraz IoT Enterprise. 11 czerwca 2024 roku otrzymają one ostatnie aktualizacje związane z bezpieczeństwem i na tym koniec. Jeśli ktoś będzie chciał pozostać na tej wersji, ryzykuje bezpieczeństwem – jedyną pewną osłoną pozostaje program antywirusowy. Jeśli chcesz nadal czuć się bezpiecznie, wówczas należy przejść na edycję 22H2 lub zmienić wersję systemu na Windows 11 (oczywiście jeśli sprzęt spełnia wymogi).

Uwaga – na systemach, które nie są zarządzane (a więc nie należą do firm z działem IT), Windows Update automatycznie pobierze i zainstaluje nową wersję Windows 10. Dlatego może zdarzyć się tak, że system nagle zacznie zwalniać, a potem, po jego restarcie, zobaczysz, wprowadzenie aktualizacji, po której będziesz posiadać 22H2.

Jeśli nie masz ochoty, aby to Microsoft decydował za Ciebie, której wersji masz używać, możesz w każdej chwili zainstalować 22H2 poprzez Windows Update lub przeskoczyć na Windows 11. Niestety – inne opcji nie będzie. Szkoda, że Windows 10 odejdzie w przyszłym roku. Według opinii wielu użytkowników, jest on równie udany jak Windows 7 czy Windows XP. Natomiast co do Windows 11 wciąż krążą bardzo zróżnicowane opinie.