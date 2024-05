Seria Xiaomi 15 powoli ujawnia swoje tajemnice. Model Pro zaskoczy nas aparatami

Xiaomi 15 – co już wiemy o tych smartfonach?

Flagowa seria Xiaomi debiutuje zwykle pod koniec roku. W ostatnich latach był to raczej grudzień, ale „czternastki” wkroczyły na rynek znacznie wcześniej, bo już w październiku 2023 roku, tuż po premierze najnowszego Snapdragona. Wydaje się, że w przypadku nadchodzącej serii Xiaomi 15 producent ma takie same ambicje, bo podobno mają to być pierwsze na świecie smartfony napędzane przez Snapdragona 8 Gen 4. Flagowy układ firmy Qualcomm ma z kolei zaliczyć premierę w połowie października, więc w podobnym czasie spodziewamy się również zobaczyć modele od chińskiego giganta.

Jeśli to prawda, premiera nie jest wcale tak odległa, jak mogłoby się wydawać i najwyższy już czas na jakieś doniesienia związane z tymi smartfonami. Zaczynając od tych mniej konkretnych, choć na pewno istotnych – Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Pro zawitały do bazy danych IMEI, co jest poniekąd pierwszym w miarę oficjalnym potwierdzeniem ich istnienia. W urzędzie certyfikacyjnym znaleziono trzy warianty Xiaomi 15 – 24129PN74G, 24129PN74I i 24129PN74C, a także jeden wariant modelu Pro – 24101PNB7C.

Co nam to mówi prócz tego, że trwają nad nimi prace? Pierwsze cztery cyfry w numerach modeli mogą wskazywać na ich premierę. O ile dla podstawowej „piętnastki” jest to „2412”, co miałoby odpowiadać grudniowi, o tyle przy modelu Pro znajdziemy „2410”. To dość ciekawe, bo wcześniej wszystkie modele miały raczej ten sam początek. Możliwe więc, że Xiaomi będzie chciało rozbić premierę flagowców na dwie części, wprowadzając model Pro znacznie wcześniej na rynek.

Xiaomi 14

Baza IMEI dostarczyła nam jeszcze jedną informację – „Xiaomi 15 Pro Ti Satellite” o numerze modelu 2410DPN6CC. Sugeruje to pojawienie się wariantu tytanowego z obsługą łączności satelitarnej. Wspominam jednak o tym raczej w formie ciekawostki, bo litery „CC” na końcu wskazują na dostępność jedynie w Chinach, co raczej dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, bo ta funkcja pojawiła się już w modelach 14 Pro i 14 Ultra. W dodatku zapowiada się, że producent znów ograniczy dostępność modelu Pro tylko do rodzimego rynku, by na arenie międzynarodowej wprowadzić tylko model podstawowy i Ultra.

Jeśli zaś chodzi o specyfikację, z najnowszych plotek wynika, że Xiaomi 15 Pro doczeka się znacznego ulepszenia aparatu. Jak donosi Digital Chat Station, nadchodzący flagowiec może zostać wyposażony w aparat z peryskopowym zoomem, który do tej pory ograniczony był jedynie do ultraflagowca. Źródło wskazuje, że wszystkie trzy moduły na pokładzie będą miały rozdzielczość 50 Mpix, ale Xiaomi porzuci sensor ISOCELL JN1 i zastąpi go czymś zupełnie nowym. Czym? Tego zapewne dowiemy się w nadchodzących miesiącach.