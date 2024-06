AMD FSR 3.1 już oficjalnie! Na start pięć gier, ale to dopiero początek

FSR 3.1 to rozwiązania technologiczne, za pomocą których gry wyglądają znacznie lepiej, co jest możliwe między innymi dzięki zwiększonego generowaniu klatek. Wpływa to na skalowanie i rozdzielczość obrazu. Mówiąc krótko – jest prostu lepiej pod każdym względem. Na jakich tytułach można już cieszyć się nowymi możliwościami?

Gdzie działa FSR 3.1?

Jako pierwsze z uaktualnionej wersji FSR skorzystają osoby grające w tytuły od Sony PlayStation Studios: Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT, Horizon Forbidden West Complete Edition, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered oraz Ratchet & Clank: Rift Apart. Przy jej wykorzystaniu gracze mogą uzyskać ponad 3-krotnie więcej FPS korzystając z kart graficznych AMD Radeon RX 7000 i rozdzielczości 4K lub 1440p.

FSR 3.1 w stosunku do FSR 3 oferuje lepszej jakości skalowanie, lepszy algorytm generowania klatek, nowe API do implementacji FSR i inne. Dokładne wyjaśnienia można znaleźć na oficjalnym blogu AMD. Na wymienionych tytułach się nie skończy, ponieważ wkrótce dojdzie wsparcie dla God of War Ragnarök, Senua’s Saga: Hellblade II, Still Wakes the Deep i wiele, wiele innych. Ma być ich co najmniej 60. Ponadto w lipcu zostanie przez AMD udostępniony zestaw narzędzi deweloperskich FSR 3.1, co pozwoli na upowszechnienie technologii. A na klipie niżej porównanie FSR 3.1 z FSR 2.2.

Warto przypomnieć, że FSR 3.1 zadziała przede wszystkim na kartach AMD Radeon, ale może zaskoczyć również przy układach graficznych Nvidii, w tym z rodzin RTX 30 i RTX 20. Ale nowa technologia to nie wszystko – dostępny jest także pakiet sterownika AMD Software: Adrenalin Edition 24.6.1. Zawiera produkcyjną wersję funkcji AMD Radeon Anti-Lag 2 – zapewnia zwiększenie responsywności gier poprzez obniżenie opóźnień. Funkcja ta jest obsługiwana i domyślnie włączona w Counter-Strike ,2 oferując zmniejszenie opóźnień o 37% przy kartach graficznych AMD Radeon i procesorów AMD Ryzen serii G.