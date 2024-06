Ryzen AI 9 HX 370 przetestowany. Jak AMD poradziło sobie z SI?

Nie minęło dużo czasu od oficjalnego ogłoszenia nowych układów ADM, a tu już mamy pierwsze testy. W dodatku naprawdę robią wrażenie! Ryzen z “AI” w nazwie zalicza się do serii Ryzen AI 300, która w materiałach reklamowych jest określana jako “najlepsze procesory dla Copilot+”. No cóż, pewnie Qualcomm by się z tym nie zgodził, ale to nie dziwi – każdy chwali swoje. A co nam mówią wyniki benchmarków?

Ryzen AI 9 HX 370 – specyfikacja i rezultaty

Zaliczający się do rodziny Ryzen AI 300 „Strix Point” procesor APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 jest wyposażony w 12-rdzeni i 24-wątki. Obsługuje konfigurację czterech Zen 5 i ośmiu Zen 5C, pracuje z częstotliwością do 5,1 GHz w trybie boost, oferuje 36 MB pamięci podręcznej (rozłożonej na 24 MB L3 + 12 MB L2). Ma także zintegrowaną grafikę. Jako iGPU zastosowano tu Radeon 890M z 16 jednostkami obliczeniowymi/1024 rdzeniami. W porównaniu z poprzednim flagowcem – którym był Ryzen 9 8945HS – mamy o 50% więcej rdzeni/wątków, o 33,3% więcej jednostek obliczeniowych i 3,12x większą wydajność NPU, co oznacza ogromny wzrost z pokolenia na pokolenie.

Ale uwaga – wyniki z Geekbench sugerują, że była to wczesna próbka układu, ponieważ w trybie boost osiągała zaledwie 4,2 GHz. Zaś wyniki są następujące:

Co ciekawe, wciąż lepszy okazuje się Ryzen 7 7700X:

W porównaniu z flagowym dla Hawk Point procesorem APU AMD Ryzen 9 8945HS, AMD Ryzen AI 9 HX 370 „uzyskał 7% przewagi w trybie jednordzeniowym, 20% przewagi w trybie wielordzeniowym i ogromną 40% wzrost w teście grafiki, co stawia go na równi z oddzielnym procesorem graficznym RTX 2050.

Wydajność procesora Zen 5 w układzie APU Strix Point wygląda świetnie, mimo że jest to wczesna próbka. Możemy spodziewać się, że ostateczna wydajność będzie znacznie wyższa, gdy sprzedawany w sprzedaży detalicznej będzie oferowany z częstotliwością do 5,1 GHz.