Computex 2024: AMD z rogiem obfitości napędzanym przez SI. Każdy znajdzie coś dla siebie

Tajwańskie targi są okazją do zaprezentowania światu wszystkich nowości, które w kolejnych miesiącach oraz latach będą napędzać branżę technologiczną. Wiemy już, co ma do zaoferowania Nvidia, a teraz przyglądamy się nowościom zaprezentowanym przez jej rywala, czyli AMD.

AMD Ryzen AI 300 – więcej niż wymaga Copilot+

Ryzen AI to nowa rodzina procesorów, a jak nietrudno się domyślić, są one przeznaczone do zastosowań na obszarze sztucznej inteligencji. AMD kontynuuje tradycje wyraźnego nazewnictwa dla swoich produktów – i bardzo dobrze, ponieważ już po samej nazwie od razu wiadomo o co chodzi, np. Threadripper to procesor dla high-endowych modeli, a EPYC dla serwerów.

AMD Ryzen AI 300 korzystają z nowej architektury AMD XDNA 2, a jak podaje producent – wydajność SI przekracza50 TOPS, co wykracza ponad wymagania Copilot+, które wynoszą 40 TOPS. Ponadto mamy tu trzykrotny wzrost w porównaniu z poprzednią generacją. Układy Ryzen AI 300 mają do 12 nowych rdzeni Zen 5 oraz obsługują 24 wątki. Producent dołożył 50% więcej pamięci L3 w porównaniu z procesorami z rdzeniami Zen 4, co również gwarantuje podniesienie wydajności.

Jak chwili się AMD, układy Ryzen 300 AI są bardziej wydajne od propozycji Qualcomm, czyli Snapdargon X.

AMD Ryzen AI 300 jest wyposażony w zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 800M. Ponieważ wykonany został na nowej architekturze AMD RDNA 3.5, powinien zapewniać wydajność klasy topowych przenośnych konsol. Nie zabrakło w nim również rozwiązań mających bardzo duży wpływ na energooszczędność.

Kiedy zobaczymy nowe układy na rynku? Konkretnych dat nie ma, ale ich wykorzystanie zapowiedzieli praktycznie wszyscy gracze na rynki – Acer, ASUS, HP, Lenovo, MSI czy Microsoft. A skąd to “300” w nazwie? Odpowiedź jest prosta – mamy tu trzecią generację procesorów z NPU. Poprzednicy to Ryzen 7040 oraz Ryzen 8040, czyli Phoenix i Hawk Point.

AMD Ryzen 9000 – Zen 5 w działaniu

Kolejną atrakcją prezentacji AMD było pokazanie od dawna zapowiadanych procesorów AMD 9000. Wcześniej zapowiadano nowe chipsety x870 – i potwierdziło się, ponieważ wraz z zaprezentowaniem AMD Ryzen 9000 pokazano nie tylko x870, ale także x870E. Zapewniają obsługę PCIe 5.0, szybszych modułów pamięci DDR5 zgodnych z AMD EXPO, interfejsu USB4 i Wi-fi 7.

Same procesory AMD Ryzen 9000 oferują do 16 rdzeni Zen 5 i obsługę do 32 wątków. Przekłada się to na dużą wydajność w zadaniach jedno- i wielowątkowych. Pierwszymi modelami z nowej serii będą AMD Ryzen 9950X, 9900X, 9700X i 9600X, które oferują odpowiednio 16, 12, 8 i 6 wydajnych rdzeni i dwukrotnie więcej wątków. Planowane wsparcie dla platformy AM5 ma być utrzymane co najmniej do 2027 roku.

AMD Instinct i AMD EPYC gotowe na wykorzystanie SI

AMD przedstawiło wieloletnie plany rozwoju akceleratorów AMD Instinct i procesorów AMD EPYC. Już w ostatnim kwartale tego roku wprowadzony na rynek zostanie akcelerator AMD Instinct MI325X, który zaoferuje aż 288 GB pamięci HBM3E o przepustowości 6 TB/s, co da o 1,3-krotnie lepszą wydajność obliczeniową w porównaniu z konkurencją. W tym samym czasie do sprzedaży trafi piąta generacja procesorów AMD EPYC o kodowej nazwie “Turin”. Będą one wyposażone nawet w 192 nowe rdzenie Zen 5.

Równie ambitne plany ma AMD na kolejne lata. W przyszłym roku pojawi się akcelerator AMD Instinct MI350X, skonstruowany w oparciu o następnej generacji architekturę AMD CDNA 4. Będzie wyprodukowany w 3-nanometrowym t procesie technologicznym. A rok później, czyli w 2026 roku, zobaczymy akceleratory AMD Instinct z serii MI400. Te będą bazowały na jeszcze nowszej architekturze AMD CDNA – nazwanej póki co poprostu “Next”. Jej celem jest dostarczenie nowych możliwości w zakresie wnioskowania i trenowania AI przy jednoczesnej znacznej poprawie efektywności energetycznej.