Strix Point firmy AMD może zwiększyć wydajność gier na komputerach przenośnych o ponad 30%

Pierwszym zewnętrznym dostawcą, który publicznie ujawnił prognozy wydajności urządzeń korzystających ze Strix Point, jest firma chińska GPD. I jeśli oficjalne specyfikacje dotyczące nadchodzącego laptopa z dwoma ekranami będą zgodne z oczekiwaniami, zintegrowany układ graficzny obsługujący układy SoC Ryzen AI 300może być znacznie szybszy niż stosowane obecnie w większości przenośnych komputerów do gier.

Co da Ci Strix Point?

Ryzen AI 300 ma korzystać z dwóch iGPU – są to Radeon 880M i Radeon 890M. Mają one odpowiednio 12 i 15 jednostek obliczeniowych RDNA 3,5 o taktowaniu 2,9 GHz. Dla porównania, najnowsze i nadchodzące handheldy Asus ROG Ally, GPD Win 4, Zotca Zone oraz XPG Nia korzystają z serii Ryzen 8040U 780M – która zawiera 12 jednostek RDNA 3.0 CU przy częstotliwości taktowania 2,7 ​​GHz.

Specjalista od przecieków o pseudonimie Golden Pig Upgrade Pack twierdzi, że Ryzen AI 300 zapewnia w porównaniu z 8040U poprawę wydajności o około 20% zarówno w trybie jednordzeniowym, jak i wielordzeniowym. W 3DMark Time Spy oznaczałoby to około 3600 punktów – tuż poniżej wyniku, jaki uzyskały karty graficzne Nvidia GeForce RTX 2050 lub GTX 1650. Jednakże GPD podaje jeszcze lepsze prognozy.

Firma ujawniła niedawno specyfikację sprzętową Duo, laptopa z dwoma ekranami. Chociaż angielska witryna GPD pokazuje, że urządzenie korzysta z procesora 8840U z Radeonem 780M, na stronie w wersji chińskiej widzimy ten model z procesorem Ryzen AI 9 HX 370 i iGPU 890M. A ten procesor graficzny w benchmarku Time Spy uzyskał wynik na poziomie 4221, z łatwością pokonując RTX 2050 i będąc blisko RTX 3050!

Jeśli zaś chodzi o wydajność AI 9 HX 370, póki co znamy wyniki w testach Cinebench 2024, gdzie układ uzyskał wynik 124 dla jednego rdzenia i 1525 dla wielu rdzeni. Badanie 3D Mark pokazało, że Strix Point jest znacznie wydajniejszy i bardziej energooszczędny od poprzednika – 780M uzyskał wynik 3218 przy 72 W, model 890M osiągnął 4221 przy zaledwie 54 W.

GPD Duo to urządzenie wyposażone w dwa ekrany dotykowe AMOLED 60 Hz 2880 x 1800 przy 255 PPI z 10-punktowym sterowaniem dotykowym i obsługą protokołu Microsoft Pen. Podczas gdy dolny ekran składa się o 135 stopni, górny panel wygina się o 360 stopni, tworząc formę „dwa w jednym”. Mamy w nim porty USB4 i OcuLink, a pod obudową można umieścić do 64 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 4 TB wewnętrznej pamięci SSD. Data premiery i cena nie są jak na razie znane.