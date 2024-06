Home Tech Problemy z Bluetooth – jak je rozwiązać?

Połączenie Bluetooth pozwala na wygodne sparowanie telefonu, słuchawek czy też głośnika z komputerem lub laptopem. To praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu możemy pozbyć się kabli i mieć pełną swobodę. Jednak czasem zdarzy się, że system nie widzi urządzenia BT lub też nie chce się z nim połączyć. Nie trzeba wyjaśniać, jak bardzo może to irytować. Na szczęście nie jest to jeszcze koniec świata – problem można naprawić.