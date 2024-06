Home Tech Obiektyw Canon RF 35 mm F/1.4L VCM i lampa Speedlite EL-10 – nowości dla kreatywnych

Canon ma w ofercie obiektyw RF o ogniskowej 35 mm od 2018 roku, jest to jednak sprzęt, którego główną zaletą zawsze była cena, a nie wybitne parametry – niespecjalnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych, a już filmowcy w ogóle nie mają po co o nim myśleć. Od dawna istniała zatem potrzeba wprowadzenia do oferty optyki o tej samej ogniskowej, ale dużo bardziej zaawansowanej i Canon RF 35 mm F/1.4L VCM jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Na deser dostaliśmy także nową lampę Speedlite EL-10.