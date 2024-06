Chiny stworzyły nowy czołg. Daleko mu do najpotężniejszych modeli, ale ma jedną unikalną cechę

Dziś bez lekkiego czołgu nie ma co iść na wojnę. Chiny wiedzą o tym doskonale

Chiński przemysł obronny czyni znaczne postępy w rozwoju nowej generacji lekkich czołgów. Mowa o modelach zaprojektowanych specjalnie do radzenia sobie z wyjątkowymi wyzwaniami operacji w regionach górskich, desantów amfibijnych i terenów miejskich. Nie jest to jedynie kaprys Chin, a odpowiedź na strategiczne wymagania wynikające z bieżących napięć granicznych z Indiami i Tajwanem, gdzie tradycyjne ciężkie czołgi okazują się mniej skuteczne. Musimy pamiętać, że choć są one potężne, to często napotykają trudności w określonych scenariuszach walki, takich jak wojna na dużej wysokości, walki miejskie i szybkie operacje amfibijne. Uznając te ograniczenia, Chiny skupiły się na stworzeniu lżejszego, bardziej wszechstronnego czołgu, który został zaprojektowany specjalnie po to, aby zapewnić lepszą mobilność i elastyczność, dzięki czemu jest idealnie dostosowany do zróżnicowanych i często trudnych terenów napotykanych w tych regionach.

Czytaj też: Chiny kupiły bilet do powietrznej dominacji. Zaklęły potęgę myśliwca J-35 w J-31

Chociaż do tej pory znane nam były tylko plany Chin w zakresie nowych lekkich czołgów, tak teraz możemy mieć pewność, że prace nad tymi pojazdami idą pełną parą. Wszystko przez dostrzeżenie prototypów podczas podejmowanych prób, których zdjęcia potwierdziły nam kilka wspominanych wcześniej cech, wśród których wyróżnia się przede wszystkim waga rzędu około 40 ton. Mowa o nie cztero-, nie trój-, a dwuosobowej załodze, modułowym pancerzu, systemie aktywnej ochrony przed pociskami przeciwpancernymi, zdalnie sterowanej stacji uzbrojenia oraz aktualnie aż tak niepewnego systemu radarowego dla poprawy świadomości sytuacyjnej. Wedle spekulacji, w tych prototypach mogły zostać wykorzystane komponenty z chińskiego lekkiego czołgu Typ 15, który jest znany ze swojej wydajności i zdolności adaptacyjnych, aby przyspieszyć rozwój tego pancerniaka i zagwarantować niezawodności nowej, sprawdzonej już w boju konstrukcji.

Czytaj też: Żyją w oceanicznych odmętach i budzą strach. Chiny wykorzystały je, aby wyprzedzić USA

Rozwój tego nowego lekkiego czołgu reprezentuje znaczną zmianę w chińskiej strategii wojskowej, która aktualnie skupia się na elastyczności i adaptacyjności. Konstrukcja czołgu ma na celu skuteczne działanie w różnych środowiskach – od regionów wysokogórskich po walki miejskie i operacje amfibijne. Ta wszechstronność jest kluczowa dla radzenia sobie z różnorodnymi zagrożeniami i wyzwaniami, przed którymi stoi chińskie wojsko. Dlatego też ten nowy czołg, dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji i strategicznemu znaczeniu, ma stać się przełomem w nowoczesnych operacjach wojennych, a to szczególnie w regionach, gdzie mobilność i szybka reakcja są kluczowe.