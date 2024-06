Ten obiekt nie daje astronomom spać. Zagadkę wreszcie udało się wyjaśnić

Znany badaczom od 1966 roku, Cygnus X-3 jest jednym z tzw. mikrokwazarów. Obiekt ten znajduje się w naszej własnej galaktyce i tworzy część gwiazdozbioru Łabędzia, dlatego stanowi wielkie wyzwanie dla astronomów. W ramach ostatnich wysiłków poświęconych jego zaskakująco wysokiej jasności, członkowie zespołu badawczego wykorzystali możliwości obserwatorium IXPE.

Wyniki przeprowadzonych analiz są dostępne na łamach Nature Astronomy. Jak wyjaśniają autorzy publikacji, że ten całkiem nieodległy układ podwójny zawiera masywną gwiazdę i najprawdopodobniej czarną dziurę. Wspólnie tworzą one źródło bardzo silnego promieniowania rentgenowskiego. Biorąc pod uwagę fakt, iż mówimy o mikrokwazarze, to jego wysoka jasność spędzała naukowcom sen z powiek.

Emisje pochodzące z tego układu – oddalonego o około 24 000 lat świetlnych od Ziemi – zostały wykryte w latach 70. XX wieku. Wtedy to astronomowie dostrzegli bardzo silne dżety, czyli strumienie rozgrzanego gazu przemieszczające się z prędkością bliską prędkości światła. Były one wystrzeliwane z Cygnus X-3, a emisje te trwały kilka dni, po czym ustawały na pewien czas.

Obiekt znany jako Cygnus X-3 jest jednym z tzw. mikrokwazarów. Dzieli go od nas odległość około 24 000 lat świetlnych

Sytuację utrudniał fakt, że tego układu nie dało się obserwować w świetle widzialny. Dopiero wraz z rozwojem technologii pozwalających na prowadzenie obserwacji w podczerwieni czy promieniach rentgenowskich doszło do upragnionego przełomu. Astronomowie zdali sobie sprawę, iż chodzi o rentgenowski układ podwójny, w którym materia przechodzi od masywnej gwiazdy do zwartego obiektu krążącego wraz z nią wokół grawitacyjnego środka.

Zdaniem badaczy tym drugim obiektem jest gwiazda neutronowa bądź czarna dziura mająca około pięciu mas Słońca. Z kolei jej towarzyszka jest jedną z tzw. gwiazd Wolfa-Rayeta, która zrzuca z siebie ogromne ilości materii zasilającej dysk akrecyjny wokół tamtejszej czarnej dziury. Wciąż nie wyjaśniało to jednak kwestii zaskakująco wysokiej jasności Cygnus X-3. Z zagadką raz na zawsze postanowili uporać się przedstawiciele Uniwersytetu w Turku.

Jak wyjaśniają, ich badania wykazały, że zwarty obiekt, zapewne będący czarną dziurą, jest otoczony powłoką z gęstej, nieprzezroczystej materii. Obserwowane światło, które odpowiada za tę zaskakującą jasność, jest odbiciem od wewnętrznych ścian lejkowatej struktury. Owe ściany składają się z gazu, a astronomowie porównują całą strukturę do kubka z lustrzanym wnętrzem.

Dzięki obserwacjom w wykonaniu IXPE astronomowie doszli do wniosku, że kiedy Cygnus X-3 doświadcza największych ilości opadającej materii, to stopień polaryzacji osiąga 24,9%. Kiedy sytuacja się zmienia, wskaźnik polaryzacji spada natomiast do 10,4%. Jaki z tego wniosek? Najwyraźniej struktura lejka zmienia się w reakcji na większą lub mniejszą ilość opadającej materii.