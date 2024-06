Jest tani i potężny. Obok tego elektrycznego roweru terenowego nie sposób przejść obojętnie

Elektryczny rower CycVerve od CyCrown łączy w sobie terenowy i miejski potecjał

Firma CyCrown z San Francisco zaprezentowała właśnie elektryczny rower CycVerve z szerokimi oponami, który to doczekał się mocnego silnika, pojemnego akumulatora i opon, które jednoznacznie wskazują na terenowe zacięcie tego e-bike o zaskakująco niskiej cenie. Podstawą dla tego e-bike jest niskoprofilowa rama z aluminium dostępna w czterech różnych kolorach. Wewnętrznie prowadzone okablowanie i gruba pojedyncza rura łącząca tył z przodem to jej główne wyróżniki, ale poza tym nie ma w sobie żadnych sekretów. Tyczy się to nawet silnika, bo ten został umieszczony w piaście tylnego koła i generuje szczytową moc na poziomie 1000 watów i moment obrotowy rzędu 72 Nm, podczas gdy ta nominalna wynosi 750 watów.

Rowerzyści mogą wybierać spośród pięciu poziomów wspomagania pedałowania, osiągając prędkości do nawet 45 km/h, kiedy to skromna 7-biegowa przerzutka Shimano staje się kompletnie bezużyteczna, ale przynajmniej jednoznacznie określa to charakter e-bike, skupiający się na jeździe ze wspomaganiem, a nie bez niego. Podstawą takiego wykorzystywania CycVerve jest akumulator o pojemności 748,8 Wh, który przekłada się na 96,5 km zasięgu przy najniższym poziomie wspomagania pedałowania i którego naładowanie przy użyciu dołączonej ładowarki 54,6-V/2-A zajmuje około 4-5 godzin. CycVerve zapewnia również kolorowy wyświetlacz na środku kierownicy, oferujący szybki podgląd danych jazdy oraz port USB do ładowania urządzeń mobilnych w trakcie jazdy.

Idąc dalej, CycVerve jest wyposażony w amortyzowany widelec przedni (nic specjalnego), 4-calowe odporne na przebicie opony na 26-calowych obręczach oraz hydrauliczne hamulce tarczowe. Dodatkowe elementy warte wspomnienia obejmują (ponoć) wygodne wyściełane siodełko, błotniki, tylny bagażnik, oświetlenie przednie i tylne oraz boczną podpórkę ułatwiającą parkowanie. CycVerve posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodnie ze standardami UL 2849, co gwarantuje wysoką niezawodność. Obecnie jest dostępny w czterech kolorach za 1099,99 dolarów, czyli prawie 4500 zł.