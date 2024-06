Galaxy Buds 3 czeka metamorfoza. Samsung znów zainspiruje się konkurencją

Galaxy Buds 3 będą jednym z urządzeń, jakie Samsung pokaże nam już na początku lipca

Do tej pory Galaxy Buds charakteryzowały się spójnym wyglądem pomiędzy generacjami. Dostawaliśmy etui o owalnym lub bardziej kwadratowym kształcie, przypominające pudełko na biżuterię. Otwierało się je poziomo. Same słuchawki miały zaś fasolowy kształt – takie pchełki douszne, dość minimalistyczne. Chociaż na przestrzeni dwóch ostatnich generacji Samsung wprowadzał pewne zmiany, większość z tych cech pozostała niezmienna. Producent zaprojektował je tak, by były stylowe i wygodne, a do tego oferowały mnogość wariantów kolorystycznych, więc każdy może wybrać to, co mu najbardziej pasuje.

Już pa pierwszy rzut oka Galaxy Bud różniły się więc od modeli konkurencji, zwłaszcza od AirPodsów firmy Apple. Główny rywal proponuje nam słuchawki z pałąkiem, z silikonową końcówką douszną. Samo etui ładujące jest małe i białe, z błyszczącym wykończeniem. Ma kształt prostokąta i otwiera się od góry, ukazując słuchawki wewnątrz. Różnica jest więc ogromna, ale najwyraźniej Samsung chce ją zniwelować, o czym dobitnie świadczą zdjęcia przedstawiające nadchodzący model.

Galaxy Buds 2 Pro (fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Najnowszy przeciek udostępnia nam zdjęcia, które wyglądają jak oficjalne zdjęcia produktowe Galaxy Buds 3. Ujawniają nam one nową konstrukcję słuchawek, która bardzo mocno przypomina tę znaną nam z AirPodsów. Przede wszystkim widać tutaj pionowe etui z przezroczystą pokrywą, dodającą mu unikalnego charakteru. Na zdjęciach widać wersję szarą i fioletową. Obie są stonowane i eleganckie. Różnicę widać zwłaszcza w wariancie fioletowym, bo dotychczas kolorowe etui Samsunga były w nieco żywszych tonacjach, a ta jest mocno przytłumiona. Choć konstrukcyjnie gigant faktycznie poszedł w kierunku Apple’a, to zrobił to na swój sposób, więc nikt nie pomyli ze sobą tych modeli.

Z racji zmiany konstrukcji etui, same słuchawki też wyglądają zupełnie inaczej. Mają szeroki, prostokątny pałąk, który odróżni je od AirPodsów czy OnePlus Buds Pro 2. Jak widać, nawet w wersji fioletowej słuchawki są szare, z metalicznym połyskiem i czarnymi końcówkami. Fanom bogatszych kolorów i małych pchełek te zmiany zapewne się nie spodobają, jednak klienci ceniący sobie elegancję docenią nowy projekt Galaxy Buds 3.

Oczywiście, o ile jest on prawdziwy, bo przecieki niekoniecznie muszą pokrywać się z rzeczywistością. Na szczęście na ich potwierdzenie nie będziemy musieli długo czekać, bo Galaxy Buds 3 zadebiutują już 10 lipca, razem z Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, serią Galaxy Watch i Galaxy Ring. To będzie naprawdę gorące wydarzenie.