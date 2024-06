Specyfikacja GeForce RTX 50XX Blackwell w sieci. Potwór w pięciu pięć wariantach!

Zastrzegę się, że nowe informacje zaliczają się do kategorii “plotki i przecieki”, dlatego wierzyć w nie można, ale czy podają faktyczny stan rzeczy – nie mogę zagwarantować. Na ich korzyść świadczy to, że podał je Kopite7kimi, czyli osoba, która nieraz przekazywała istotne informacje, a które potem znajdywały potwierdzenie w rzeczywistości. Co wiemy dzięki niej teraz?

Pięć GPU dla GeForce RTX 50?

Jak podaje informator, wykonane w architekturze Blackwell układy GB pojawią się w pięciu wariantach, a jak się można łatwo domyślić, te najbardziej wydajne trafią do topowych kart graficznych. Oczywiście nie ma gwarancji, że tak się stanie, ale opierając się na najnowszym przecieku można mniej więcej wiedzieć, jakiej wydajności się spodziewać.

I tam GB202 to konfiguracja 12 GPC (Graphics Processing Clusters) i 8 TPC (Texture Processing Clusters), czyli 12×7. Daje to 192 rdzenie SM, czyli o 33% więcej niż w układzie A102. Ma korzystać z pamięci GDDR7 na szynie 512-bit. Drugi z układów, czyli GB203, to 7×6, co daje 84 SM. Jest to 5% więcej niż AD103. Tutaj szyna pamięci to 256-bit.

Czytaj też: GeForce RTX 5090 – kolejne przecieki o specyfikacji wywołują zamieszanie

Teraz przeskakujemy do GB206 z konfiguracją 3×6 i szyną pamięci 128-bit. Ilość rdzeni SM wynosi 36, co jest taką samą liczbą, co w AD106. Dwa pozostałe układy to GB205 i GB207. Mamy tu odpowiednio konfiguracje 5×5 oraz 2×5, co daje 50 oraz 20 rdzeni SM. I wypadają one gorzej od układów AD. A konkretnie – GB205 ma 17% rdzeni mniej od AD105, a GB207 17% mniej od A107. Ponadto GB207 jako jedyny korzysta z pamięci GDDR6.

Nowością w przeciekach są układy GB206 oraz GB207. A ponieważ premiera nowych kart RTX 50 ma nastąpić dopiero na początku 2025 roku, do tego czasu może jeszcze sporo się zmienić.