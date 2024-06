Potęga wkracza na scenę! Nazywa się Gigabyte AI TOP 100E

O tym, jak długo będzie żył dany dysk SSD, decyduje parametr TBW – total bytes written. Dla dysków mających pojemność 250 GB jest to zazwyczaj 60 – 50 TBW, a te z górnej półki i o dużej pojemności, jak na przykład Corsair MP600 2 TB, są nieco bardziej wytrzymałe i mają 3600 TBW. Ale nowy model Gigabyte bije wszystkich na głowę.

AI TOP 100E – wytrzymałość nie z tej ziemi

Gigabyte AI TOP 100E dostępny jest w dwóch wersjach. Pierwsza ma pojemność 2TB, druga – 1 TB. TBW pierwszej wynosi… 219 000. Słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy. A jak jest z edycją 1 TB, który może osiągnąć prędkość odczytu do 7200 MB/s i zapisu do 6500 MB/s? Nieco gorzej, ale i tak daleko przed wszystkimi – 109 500 TBW. Wow? Ano wow – takich wyników jeszcze świat nie widział.

Jak podaje Gigabyte, obydwa modele są objęte pięcioletnią gwarancją, a średni czas między awariami wynosi 1,6 miliona godzin. Producent nie reklamuje ich jako dysków SSD klasy korporacyjnej lub serwerowej, ale po prostu zauważa, że ​​można je wykorzystać do obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją. Doskonale ma nadawać się do jej trenowania.

Aby AI TOP 100E sprostał intensywnym obciążeniom, wyposażono go w obsługę SMART i TRIM, a także wsparcie algorytmów LDPC, odpowiadających za korekty błędów. Nie podano, niestety, kiedy wejdzie do sprzedaży, ani nie ogłoszono nawet przybliżonej ceny. Ale podejrzewam, że tanio to na pewno nie będzie.