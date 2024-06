AI Top – Gigabyte wprowadza na rynek podzespoły stworzone z myślą o rozwijaniu SI

Linia AI TOP została tak zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom mocy obliczeniowej SI. Gigabyte w celu jej stworzenia oraz rozwoju nawiązał współpracę z Nvidią oraz AMD, co pozwoliło zaprojektować specjalne, wydajne podzespoły, jak RTX 4070 Ti SUPER Blower oraz zastosować procesory graficzne Radeon PRO W7900 i W7800 w konstrukcjach z dwoma gniazdami, mieszczącymi do czterech takich procesorów graficznych w jednym komputerze PC ze specjalnie zaprojektowanymi płytami głównymi, zasilaczami i dyskami SSD. W ten sposób powstał jeden potężny procesor, gotowy na sztuczną inteligencję z pamięcią do 192 GB i obsługą modeli w dużych językach z miliardami parametrów!

AI Top – przyszłość według Gigabyte

Nowe rozwiązanie Gigabyte wchodzi na rynek pod łatwym do zapamiętania hasłem: “Wytrenuj własną sztuczną inteligencję na swoim biurku”. Przypomnę że już wcześniej, na targach CES 2024, producent ogłosił AI PC. Nie zamyka tej linii – wraz z nową będą one stanowić filar Gigabyte AI, czyli działu zajmującego się wszystkim, co dotyczy sztucznej inteligencji. Skupmy się na nowej, czyli AI Top.

Jest to przemyślane, wszechstronnie rozwiązanie do lokalnego uczenia modeli AI. Składa się z trzech elementów: narzędzia AI TOP Utility, sprzętów AI TOP oraz narzędzia AI TOP Tutor. To ostatnie to oprogramowanie z przyjaznym interfejsem użytkownika, obsługujące duże modele językowe o parametrach do 236B, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności i bezpieczeństwa. Dużą zaletą – jak podaje Gigabyte, ponieważ z wiadomych względów nikt jeszcze nie miał szansy wypróbować tego w praktyce – jest elastyczność i możliwość rozbudowy. Tutaj, w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami szkoleniowymi w chmurze, ma być znacznie lepiej.

AI TOP nie wymaga żadnych dodatkowych źródeł poboru mocy, dzięki czemu łatwo mogą go użyć zarówno początkujący, jak i profesjonaliści. W ofercie sprzętowej AI TOP już znajduje się szeroka gama produktów GIGABYTE, w tym płyty główne, karty graficzne, dyski SSD i zasilacze. A z pewnością z biegiem czasu pojawią się kolejne. Jednym z najważniejszych wydarzeń wydarzenia było zaprezentowanie Radeon PRO W7900 AI TOP 48G i Radeon PRO W7800 32G.

Dzięki temu Gigabyte jest w chwili obecnej jedynym producentem profesjonalnych kart graficznych współpracującym z serią AMD Radeon PRO. Oczywiście ma także swoje własne propozycje, jak płyta główna TRX50, która jest przygotowana do tego, aby wspierać rozwój SI. Ma sockety przygotowane na procesory AMD Ryzen Threadripper 7000 (zarówno standardowe, jak i z linii PRO), cztery gniazda PCIe 5.0 z szesnastoma slotami dla multi-GPU oraz cztery PCIe 5.0 dla M.2.

Gigabyte mocno wchodzi na rynek rozwoju SI – a ponieważ jego produkty będą dostępne dla wszystkich, może rzeczywiście pomyślisz o tym, aby trenować sztuczną inteligencję na własnym biurku?