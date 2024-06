Google wprowadza Gemini do Workspace. Sztuczna inteligencja ma wydajnie pomóc w pracy

Podobnie jak i wszelkie inne zmiany Google’a, również wdrażanie Gemini będzie odbywać się stopniowo, a więc jeśli jesteś subskrybentem biznesowym lub masz konto edukacyjne, niekoniecznie zobaczysz SI na swoje usługi dzisiaj ani nawet w ciągu kolejnych dni. Jednak prędzej czy później każdy ją otrzyma, warto zatem wiedzieć już teraz, w jaki sposób pomoże w codziennych zadaniach.

Jak zmieni Twoje życie Gemini?

Jak zapowiada Google we wpisie na swoim blogu, panel dający dostęp do Gemini pojawi się we wszystkich aplikacjach Workspace, czyli Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach, na Dysku oraz Gmailu. W każdej pomoże w takich działaniach, jak podsumowania, analiza, tworzenie treści. W zależności od obszaru działania może także wyszukiwać konkretnych informacji oraz fraz, co pozwoli na szybkie odnalezienie poszukiwanych tematów.

Można także zlecić SI stworzenie nowego dokumentu, grafik oraz treści na bazie podanych promptów lub istniejących dokumentów. Zastosowanie Gemini obejmuje również szkice e-maili, sugerowanie odpowiedzi i inne przydatne operacje. Do wszystkich zadań zostanie zastosowany model 1,5 Pro, który pozwoli na wykorzystanie pełni możliwości sztucznej inteligencji.

Czytaj też: Opera dołącza do firm wprowadzających SI w swoich usługach. Wybór to Gemini od Google’a

Jak rozpoznać, że możesz korzystać z Gemini? W bardzo prosty sposób – należy kliknąć jego ikonkę (znajduje się w prawym, górnym rogu), aby wyskoczył boczny panel. Jak jednak ostrzega samo Google – warto sprawdzać dokładnie sugerowane przez SI treści, ponieważ model ten wciąż jest szkolony i może się zdarzyć, że poda nieprawdziwe lub nieadekwatne informacje użytkownikowi.

Gemini będzie dostępne dla użytkowników biznesowych oraz korporacyjnych Workspace, a także dla kont edukacyjnych. Mogą korzystać z niego także wszystkie osoby prywatne, które mają abonament Google One AI Premium.