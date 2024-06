Izrael stworzył maszynki do zabijania. Orbiter 2 LM to nie byle jaki dron kamikadze

Izrael pokazał wyjątkowego drona kamikadze. Orbiter 2 LM łączy wydłużony czas lotu z większą śmiertelnością

Mając dwie dekady doświadczenia w branży dronów taktycznych, Aeronautics dostosowała swoje technologie do wymagań współczesnych działań bojowych. Nowy system opiera się na platformie Orbiter 2, znanej ze swoich zdolności wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR). Dlatego właśnie Orbiter 2 LM został zaprojektowany do współpracy z systemem Orbiter 2 STS („Sensor-to-Shooter”), łącząc amunicję krążącą z pobliskimi dronami obserwacyjnymi w celu kompleksowej obserwacji pola bitwy oraz dokładnej oceny szkód po ataku.

Co to oznacza? Ano to, że Izrael może posłać w przestworza cały rój dronów, włączając w to właśnie Orbiter 2 LM i uzyskiwać całą masę danych z lotu ptaka, które następnie może wykorzystać do przeprowadzania precyzyjnych ataków na konkretne cele. Zwłaszcza że jedną z wyróżniających cech Orbiter 2 LM jest integracja systemu sztucznej inteligencji do rozpoznawania celów, który poprawia zdolność drona do identyfikacji i atakowania celów, ucząc się z czasem rozpoznawać unikalne zachowania i wzorce.

Jeśli idzie o możliwości samego drona, ważący 13 kg Orbiter 2 LM o rozpiętości skrzydeł rzędu 2,7 metra może pozostawać w powietrzu przez dwie godziny, działa cicho dzięki napędowi elektrycznemu i ma niską wykrywalność dzięki minimalnym sygnałom akustycznym, optycznym i radaąrowym. Minimalizuje szkody poboczne oraz posiada zdolności antyzakłóceniowe i szyfrowane komunikacje, aby zapewnić bezpieczeństwo operacyjne. Zanim jednak wyruszy na misję, musi zostać wystrzelony z katapulty, co nieco utrudnia jego wdrożenie do walki, ale nawet pomimo tego firma Aeronautics postrzega tego drona jako szczególnie ważny sprzęt bojowy zwłaszcza w sytuacjach, w których żołnierze nie mają dostępu do większych, bardziej zaawansowanych dronów obserwacyjnych. Wszystko przez to, że łączy zdolności szpiegowskie z precyzją i śmiercionośnością amunicji krążącej w jednym, łatwym w obsłudze systemie. To wszystko sprawia, że wprowadzenie do sprzedaży Orbiter 2 LM przez Aeronautics Group stanowi przełomowy postęp w technologii dronów wojskowych.