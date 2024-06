Jeden z największych silników świata działa na wodór. Kolos zwiastuje coś rewolucyjnego

Fiński silnik od Wärtsilä pierwotnie został zaprojektowany jako wydajny czterosuwowy silnik do spalania oleju napędowego lub benzyny. Od 2025 roku będzie dostępny także w wersji na wodór lub mieszankę paliwa wodorowego i gazu ziemnego. Konstrukcja charakteryzuje się niemałymi rozmiarami – jest wysoka na 4,7 metra i szeroka na 8,7 metra. Jest to największy silnik w swojej klasie i dlatego znalazł się on nawet w Księdze Rekordów Guinnessa.

Może on działać w wersji z 8 lub 16 cylindrami o mocy wyjściowej od 4,6 MW do 10,4 MW oraz przy 720 i 750 obrotach na minutę. Wärtsilä 31 został zaprojektowany z myślą o statkach transportowych, kontenerowcach i tankowcach. Najnowsza wersja na wodór ma pełnić inne funkcje. Jak podaje producent, posłuży ona do produkcji energii w elektrowniach wzmacniając i regulując napięcie w sieci zasilanej głównie odnawialnymi źródłami jak turbiny wiatrowe czy fotowoltaika.

Model silnika wodorowego Wärtsilä 31H2 / źródło: Wärtsilä, materiały prasowe

Należy do klasy największych silników silników na świecie i wkrótce będzie zasilany wodorem

Wodorowa generacja tych silników obejmuje dwa modele: 31SG-H2 i 31H2. Pierwszy z nich dostosowany jest do pracy na gazie ziemnym lub mieszance gazu i wodoru (maksymalnie 25 proc.). Drugi natomiast został zaprojektowany wyłącznie pod czysty wodór. Jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego fińskiego producenta, po wprowadzeniu tych modeli na rynek będą one największymi silnikami wodorowymi na świecie.

Według dzisiejszych zapewnień pierwsze przetargi na sprzedaż maszyn mają ruszyć jeszcze w przyszłym roku, a dostawy zostały zaplanowane na 2026 rok. Czy silniki od Wärtsilä faktycznie staną się hitem na rynku? Patrząc na dotychczasowe dokonania firmy, nie możemy mieć żadnych wątpliwości.

Fiński producent z Helsinek ma na koncie wiele przełomowych konstrukcji i projektów. Nie można nie wspomnieć o największym na świecie silniku tłokowym RTA96-C, którego rozmiary kilkakrotnie przebijają najnowszy model na wodór. Rekordowy model z 2004 roku napędzający gigantyczne kontenerowce liczy niebotyczne 27 metrów długości, 13 metrów szerokości, waży aż 2300 ton, a jego moc wynosi niemal 110 tysięcy koni mechanicznych.