Kaspersky wyrzucony z USA. Powodem potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa kraju

Administracja USA zapowiedziała, że od 29 września bieżącego roku działalność firmy będzie zakazana na terenie Stanów Zjednoczonych, a jej oprogramowanie ma zniknąć ze wszystkich należących do władz maszyn i zaleca to samo działanie firmom oraz konsumentom. Powodem oczywiście wykorzystywanie oprogramowania firmy do szpiegowania, a także jej współpraca w działaniach wojennych Kremla.