Home Tech LG wprowadza do Polski monitor gamingowy OLED 4K z funkcją, która wyskoczyła mnie z kapci

LG wprowadza do Polski monitor gamingowy OLED 4K z funkcją, która wyskoczyła mnie z kapci

Co jeszcze da się wrzucić do nowoczesnego monitora gamingowego, żeby jakkolwiek zainteresować wytrawnych graczy i użytkowników tego typu sprzętu? Okazuje się, że przy odrobinie inwencji da się ich jeszcze czymś zaskoczyć, a za przykład niech posłuży LG i debiutujący właśnie w Polsce 32-calowy monitor OLED 4K z serii UltraGear (model 32GS95UE) wyposażony w funkcję o nazwie Dual-Mode. To innowacyjne rozwiązanie oszczędza rzekomo mnóstwo czasu i muszę przyznać, że spotykam się z nim po raz pierwszy (producent utrzymuje, że jest w tym pierwszy na świecie), więc jestem ciekaw jak sprawdzi się to w codziennym użytkowaniu. Co kryje się pod tym tajemniczym skrótem?