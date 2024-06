MediaTek chce rzucić rękawicę Qualcommowi i zaproponuje swoje układy ARM

Obecnie jeśli chcesz mieć system Windows na urządzeniu ARM, masz tylko dwie opcje: jedną z procesorem Qualcomm w środku (czyli Copilot+) lub Mac z procesorem Apple Silicon i oprogramowaniem do wirtualizacji. Czasy komputerów z systemem Windows wyposażonych w kartę Nvidia Tegra minęły dawno temu, więc jedyną sensowną opcją jest Qualcomm. Jednak wkrótce może się to zmienić.

Jak MediaTek chce zmienić rynek PC?

Agencja Reuters, powołując się na swoje źródła, donosi, że MediaTek pracuje nad stworzeniem własnego procesora ARM dla komputerów PC z systemem Windows. Choć pierwsze układy tego typu pojawiły się już osiem lat temu, dopiero ten rok przyniósł nam prawdziwą rewolucję, a ja przypomnę, że 18 czerwca na rynek wejdą oficjalnie pierwsze maszyny Copilot+.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie producentów i programistów, jest to naturalne. MediaTek pokaże przeznaczony dla systemu Windows procesor ARM prawdopodobnie dopiero w drugiej połowie 2025 roku, a więc mamy do czynienia z bardzo wczesną informacją. Obecnie Qualcomm ma umowę z Microsoftem na wyłączność w dostarczaniu procesorów tego typu dla maszyn z Windowsem na pokładzie, więc MediaTek musi zaczekać, aż umowa wygaśnie.

Nieco gorzej będzie, gdy okaże się, że Microsoft da wyłączność dalej Qualcommowi. Ale raczej tego nie zrobi. Pierwszy chip ARM MediaTek powinien bazować na istniejących konstrukcjach ARM, co znacznie ułatwi zadanie producentowi. Oczywiście póki co nie ma informacji, czy procesory MediaTek będą kwalifikować się do programu Copilot+ PC.

Choć obecnie wybór maszyn Copilot+ będzie ograniczony, pamiętajmy, że to dopiero początek. Już za rok-dwa powinniśmy cieszyć się znacznie większą różnorodnością układów w maszynach z systemem Windows. Rynek, który do tej pory oferował jedynie modele AMD i Intela, został wzbogacony przez procesory Qualcomm Snapdragon X. Wkrótce może zobaczymy opcje od MediaTek, a może nawet procesory ARM od Nvidii i AMD?

Przyszłość zapowiada się zatem bardzo ciekawie.