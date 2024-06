Home Tech Micron ogłosił pamięć GDDR7. Szybkość 32 Gbps pozwoli w pełni wykorzystać GPU

Szybkość 20 Gb/s dawna przez GDDR6 jest wystarczająca dla większości obecnych zastosowań, ale wkrótce wymogi co do transferu danych zostaną zwiększone. Micron nie czeka na to, ale jako pierwszy prezentuje światu nowe pamięci GDDR7, zapewniające 32 Gb/s. Pozwoli to nie tylko na płynne granie bez lagów, ale ma także kolosalne znacznie dla obróbki danych przez SI oraz wymagające aplikacje.