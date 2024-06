Microsoft zdradza szczegóły dotyczące Auto SR dla urządzeń Copilot+

Nowej technologii, która będzie dostępna jak na razie tylko dla urządzeń wyposażonych w procesory Qualcomm Snapdargon X Plus oraz Elite, poświęcono spory wpis na firmowym blogu. Dowiadujemy się z niego podstawowych rzeczy na temat działania oraz zastosowania Automatic Super Resolution.

Czego spodziewać się po Auto SR?

Jak wyjaśnia na wstępie Microsot, Auto SR jest stosowany automatycznie w celu ulepszania istniejących gier. Podobnie jak inne technologie SR, wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy liczby klatek na sekundę oraz jakości obrazu. Co jest jego dużą zaletą – nie ma tu konieczności ręcznej konfiguracji. Po prostu uruchamiasz grę, a SI zajmuje się całą resztą. Pozwala to na ciszenie się “grafiką przewyższającą natywną jakość 1080p przy dużej liczbie klatek na sekundę”.

Ponieważ model AI używany do obsługi funkcji Auto SR wymaga modułu przetwarzania neuronowego, dlatego funkcja ta pojawi się wyłącznie na laptopach PC Copilot+ z chipami Snapdragon X wyposażonymi w procesor NPU. Microsoft stwierdził, że jego podejście różni się od konkurencyjnych rozwiązań, jak DLSS od Nvidii, FidelityFX od AMD czy XeSS od Intela. Jak konkretnie? Wszystko leży w warstwie technicznej i mówiąc prostymi słowami – obraz renderowany jest w nieco inny sposób.

Grafika na początku tego tekstu pokazuje dwa obrazki – po lewej grę działającą normalnie w rozdzielczości 1440p i 24 klatkach na sekundę. Po prawej drugi działa w rozdzielczości 720p, ale z włączoną funkcją Auto SR i przy 40 klatkach na sekundę. Gra wygląda prawie identycznie na obu zrzutach ekranu. Microsoft przyznaje, że użycie Auto SR w grach może spowodować „pewne zmiękczenie tekstu i elementów interfejsu HUD”, dlatego nie zobaczysz tej technologii stosowanej w grach z dużą ilością tekstu

Co istotne – użytkownik będzie mógł w dowolnej chwili włączyć kub wyłączyć funkcję Auto SR oraz samodzielnie dostosowywać ją do poszczególnych gier. W przyszłości ma zostać dodane ulepszenie w zakresie uruchamiania gier Auto SR z dodatkowymi rozdzielczościami, obsługą wielu monitorów i zawartością HDR. Póki co zaczekajmy na 18 czerwca, gdy pierwsze maszyny Copilot+ pojawią się na rynku. Dopiero wówczas będzie można przekonać się w praktyce, czy nowe rozwiązanie ma sens.