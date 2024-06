MSI potwierdza handheld Claw 8 AI Plus. Na pokładzie procesor Lunar Lake

Co prawda samo MSI nie dokonało oficjalnej prezentacji, ale przedstawiciele firmy wygadali się na temat urządzenia w wywiadzie udzielonym dla serwisu The Verge. Jak się nietrudno domyślić, nowy handheld będzie mieć topowe podzespoły na pokładzie oraz znacznie lepsze parametry od poprzednika.

Czym zaskoczy nas Claw 8 AI Plus?

MSI Claw 8 AI Plus będzie napędzać do działania jeden z najnowszych procesorów Intela z rodziny Lunar Lake, a gracze otrzymają większy wyświetlacz – jego przekątna to osiem cali z jakością obrazu 1080p oraz dynamicznym odświeżaniem do 120 Hz. Co istotne, urządzenie zasili bateria 80 Wh, która ma zapewniać długie działanie na jednym ładowaniu. To nie tylko zasługa rozwiązań samego MSI, ale również procesora, który ma wbudowane mechanizmy odpowiadające za optymalizację zużycia energii.

Przypomnę – w modelu MSI Claw A1M mamy procesor Meteor Lake oraz baterię 53 Wh. Nowy procesor w Claw 8 AI przełoży się oczywiście na większą wydajność (głównie dzięki architekturze Xe2) . W obudowie urządzenia znajdzie się port Thunderbolt 4 oraz dwa USB-C. Producent obiecuje również ulepszenie czułości przycisków.

MSI nie podało ani daty premiery, ani żadnych innych szczegółów. Pokazało za to na targach limitowaną wersję obecnego Clawa – inspirowaną serią Fallout. Zaznaczam – to starsza wersja, a więc z Meteor Lake. Na nową przyjdzie nam jeszcze poczekać parę miesięcy – obstawiam, ze najszybciej pojawi się ona pod koniec wakacji, ale mogę się mylić.