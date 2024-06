Norwegia odkrywa gigantyczne złoża metali ziem rzadkich. Rewolucja w europejskim przemyśle?!

Jak dotąd znacząca większość pierwiastków ziem rzadkich wykorzystywanych w przemyśle na całym świecie pochodzi z Chin. Wszyscy producenci, którzy wykorzystują je na dużą skalę, są zatem uzależnieni od dostaw z tego państwa.

Wszystko wskazuje na to, że po odkryciu kilku istotnych źródeł pierwiastków ziem rzadkich na terenie Stanów Zjednoczonych, a także po ustaleniu, w tym także w nieczynnych już kopalniach węgla, teraz przyszła pora na odkrycie na terenie Europy.

Jak donoszą bowiem media, ogromne źródło pierwiastków tego typu zidentyfikowano w bogatym w karbonatyty kompleksie Fen w Norwegii.

Warto tutaj zauważyć, że największe jak dotąd złoże pierwiastków ziem rzadkich odkryto w samym centrum starożytnego wulkanu. Za to potencjalnie rewolucyjne dla europejskiego przemysłu odkrycie odpowiedzialna jest firma wydobywcza Rare Earths Norway.

Przedstawiciele tejże firmy poinformowali 6 czerwca, że w kompleksie Fen udało jej się zidentyfikować złoże, które może zawierać nawet 9 milionów ton tlenków metali ziem rzadkich. Wszystko wskazuje na to, że aż 1,5 miliona ton to pierwiastki wykorzystywane obecnie w turbinach wiatrowych i samochodach elektrycznych. Jeżeli te szacunki zostaną potwierdzone, to to jedno złoże może zrewolucjonizować przemysł nowych technologii w Europie.

Złoże odkryto w pobliżu jeziora Norsjo na południe od Oslo. Badania geologiczne wskazują, że pół miliarda lat temu znajdowały się tam jaskinie, którymi płynęła lawa aktywnego wulkanu. Od tego czasu sam wulkan zniknął na skutek erozji, odsłaniając tym samym znajdujące się pod nim kanały lawowe o średnicy nawet 2 kilometrów.

Wraz z ustaniem aktywności wulkanu, znajdująca się w kanałach magma uległa ochłodzeniu i zestaleniu, tworząc złoża karbonatytu. To właśnie w tej dawnej magmie teraz inżynierowie odkryli liczne pierwiastki ziem rzadkich jak prazeodym czy neodym.

Według przedstawicieli Rare Earths Norway górna warstwa złoża zaczyna się 468 metrów poniżej poziomu morza i sięga aż do kilometra pod poziomem morza.

Zważając na to, jak bardzo przemysł potrzebuje pierwiastków ziem rzadkich, firma w najbliższym czasie będzie prowadzić dalsze prace mające na celu potwierdzenie jakości i rozmiarów złoża. Niezależnie jednak od tego, wkrótce rozpoczną się prace nad stworzeniem testowego zakładu, w którym naukowcy będą podejmowali próby wydobycia i przetwarzania rudy na czyste pierwiastki ziem rzadkich.