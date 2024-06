Jesteś twórcą treści wideo? Tego konkursu nie możesz przegapić – Nvidia zaprasza

Stwórzcie w dwuosobowym zespole maksymalnie 59-sekundowy film, do którego produkcji wykorzystacie AI. Wideo musi zostać opublikowane jako publiczne w serwisie YouTube z #AIonRTX w tytule oraz przesłane na adres e-mail: [email protected] . W treści wiadomości należy umieścić informację w jaki sposób AI pomogło w produkcji. Opis wykorzystanego narzędzia AI do produkcji musi zostać również dodany do opisu filmu na YouTube. Czekamy na Wasze zgłoszenia!Aby wziąć udział w konkursie, opublikujcie swój projekt oraz prześlijcie go do nas w terminie od 27.05.2024 do 23.06.2024.