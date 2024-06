OnePlus Nord CE4 Lite 5G zadebiutuje lada moment. To ma być złoty środek między wydajnością i ceną

OnePlus Nord CE4 Lite 5G będzie telefonem wyposażonym w ekran AMOLED o jasności 2100 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Możemy też liczyć na pojemną baterię 5110 mAh i technologię szybkiego ładowania 80W SUPERVOOC z ładowaniem zwrotnym o mocy 5W. Grzechem byłoby nie wykorzystać takiego zapasu energii do zasilenia jakiegoś dodatkowego zewnętrznego akcesorium. Wszystko stanie się jasne podczas oficjalnej premiery OnePlus Nord CE4 Lite 5G w formie wydarzenia online, które będziecie mogli obejrzeć w najbliższy poniedziałek 24 czerwca o godzinie 15:30 czasu polskiego.

Od strony możliwości fotograficznych i wideograficznych, OnePlus Nord CE4 Lite 5G zaproponuje matrycę Sony Lytia 600 o rozdzielczości 50 Mpix jako aparat główny. Miłym dodatkiem w segmencie niższego budżetu jest obecność technologii Aqua Touch znanej z bardziej zaawansowanych modeli (OnePlus 12), ułatwiającej używanie ekranu nawet jeśli mamy aktualnie mokre palce. Pod względem osiągów nie należy oczywiście oczekiwać cudów, ale przypuszczalnie dostaniemy tu SoC Snapdragon 6s Gen 3, czyli jednostkę przeznaczoną dla tanich telefonów, ale za to w towarzystwie solidnych 8 GB pamięci RAM.

Dość odważnie brzmią słowa jakie wygłosił Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny OnePlus: OnePlus Nord CE4 Lite 5G to telefon, który zrewolucjonizuje rynek smartfonów w segmencie budżetowym. Model ten charakteryzuje długa żywotność baterii, szybkość ładowania, jakość wyświetlacza i doświadczenia fotograficzne na poziomie flagowych modeli OnePlus, a to wszystko w doskonałej cenie. To sprawia, że OnePlus Nord CE4 Lite 5G ustanawia nowy standard w segmencie budżetowych smartfonów. Biorąc pod uwagę cenę, która na polskim rynku będzie przypuszczalnie oscylować w okolicach 1000 zł, możemy mieć do czynienia z nowym mocnym zawodnikiem.

Mała ciekawostka na koniec, która dała mi nieco do myślenia – w rozmowie z serwisem Tom’s Guide Kinder Liu ujawnił, że miniony rok OnePlus zamknął wynikiem 25 milionów egzemplarzy telefonów submarki Nord dostarczonych na rynek, co wydaje się obiektywnie całkiem dobrym rezultatem. Weźmy pod uwagę, że w sierpniu tego roku telefony OnePlus Nord będą dopiero obchodzić swoje czwarte urodziny. Wychodzi na to, że ten konkretny producent dobrze zna potrzeby tego konkretnego segmentu rynku.