Opera nie bierze jeńców. Opera One R2 ma tyle nowości, że na pewno odbierze użytkowników innym

Ktoś zapyta – skoro premiera dopiero pod koniec roku, po co pisać o tym już teraz? Odpowiedź jest prosta – ponieważ już dzisiaj została udostępniona w wersji deweloperskiej i jeśli ktoś tego bardzo chce, może ją pobrać i przetestować. Ale najpierw zachęcam do zapoznania się z listą przygotowanych zmian.

Opera One R2 to nowości, nowości i jeszcze raz nowości

Od razu powiem, że nowości jest tu tyle, że muszę zrobić selekcję, aby ten tekst nie zmienił się w opowiadanie. Zacznę więc od tego, że Opera One R2 ulepsza możliwości przeglądarki w zakresie zarządzania multimediami, dzięki czemu możesz kontrolować treści, które oglądasz lub słuchasz. Będziesz mógł kontrolować swoją muzykę i filmy bez przerywania przeglądania. Jeśli chcesz wstrzymać lub pominąć utwór, możesz to zrobić, najeżdżając kursorem na ikonę odtwarzacza na pasku bocznym – nie trzeba go otwierać ani przełączać zakładek.

Możesz także kontrolować oglądane filmy, wyświetlając je jako pływający moduł. Dzięki temu możesz przeciągać wideo w dowolne miejsce, a także zmieniać jego rozmiar tak, aby pasował do ekranu. Tutaj zauważę, że jest to już od dawna w Firefoxie. Ale Opera One R2 to także motywy wykorzystujące dynamiczne tła i elementy dźwiękowe. Można wybierać pomiędzy tapetami statycznymi lub animowanymi, a nawet wybrać dźwięki podczas interakcji z interfejsem użytkownika!

Wraz z wydaniem Opery One R2 ulepszone zostały możliwości Arii, czyli SI opartej na silniku AI Opery – Composer. Nowe funkcje to generowanie obrazu i głos. Jak czytamy na firmowym blogu: “możesz poprosić Arię o wygenerowanie zdjęcia uroczego psa w kosmosie, kartki urodzinowej lub materiału do prezentacji”. Dodatkowo Aria teraz ma możliwość głośnego czytania odpowiedzi. A jeśli robisz zakupy online i masz pytania dotyczące produktu, możesz usłyszeć odpowiedzi Arii na ten temat, wciąż szukając tego, czego szukasz.

Możesz także tworzyć zapytania, używając obrazów jako informacji pomocniczych dzięki funkcjom Aria Image Understanding . Możesz na przykład zrobić zdjęcie problemu matematycznego lub programistycznego i poprosić Arię, aby pomogła Ci go zrozumieć i znaleźć rozwiązanie. Ale równe dobrze możesz skorzystać z tej możliwości, aby zidentyfikować konkretny model produktu, który chcesz kupić, na przykład parę butów znalezionych w Internecie:

Oprócz tego Opera wprowadza funkcję podziału ekranu, umożliwiającą otwieranie dwóch kart jednocześnie i równolegle względem siebie. Możesz dzięki temu otworzyć oba dokumenty w tym samym oknie przeglądarki i pracować nad nimi w tym samym czasie. Ponadto podczas normalnego użytkowania karty będą podświetlane – im jaśniejsze podkreślenie, tym starsza karta i odwrotnie.

Co jeszcze? Możesz przekonać się o tym w praktyce, pobierając wydanie Opera One R2 i instalując je u siebie.