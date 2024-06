Opera coraz ładniejsza. Teraz możesz ozdabiać karty za pomocą emotikonów

Opera cały czas się rozwija i wprowadza nowe rozwiązania dla użytkowników. Czasami są to całkowicie nowe, aczkolwiek okazyjne dodatki (jak anty-walentynki), inne zaś przeznaczone do codziennego użytkowania. Takie właśnie jest nowe – emotikonki dla każdego. Jakie? Wybór jest szeroki.

Opera – jak używane są emotikonki?

Dlaczego właśnie emotikonki? Na to pytanie odpowiada Joanna Czajka, Product Director w Opera:

Świat bez emotikonów byłby po prostu smutny – trudno to sobie nawet wyobrazić. Tym razem poszliśmy w całkiem przeciwnym kierunku i stworzyliśmy funkcję TabEmoji. Użytkownicy Opery mogą się nieco zabawić swoimi kartami, udekorować je buźką, zwierzęciem, owocem, warzywem lub dowolnym z ponad tysiąca emotikonów, które mają do wyboru.

No i podobno badania wykazały, ze używanie emotikonów podnosi satysfakcję z życia. Dlatego wprowadzona została funkcja TabEmoji, która umożliwia spersonalizowanie przeglądarki poprzez dodawanie emoji do każdej otwieranej karty i strony. Ma to również wymiar praktyczny.

Czytaj też: Opera dołącza do firm wprowadzających SI w swoich usługach. Wybór to Gemini od Google’a

Dodawanie emotikonek na kartach pomaga w ich lepszej organizacji – możesz wyróżnić w ten sposób co ważniejsze. Opera podaje przykład praktyczny: “przy zakładce, na której trzeba wykonać pilną pracę, użytkownicy mogą dodać emotikon 🚨, co ułatwi powrót do tego, co najważniejsze”. To, jakiego emotikonka się użyje, zależy wyłącznie od użytkownika i tego, co mu się spodoba. Nie ma żadnych odgórnych nakazów.

Co warto przypomnieć – Opera już kiedyś pozwoliła na udostępnianie adresów internetowych opierających się wyłącznie na emotikonkach. Nie jest to zatem pierwsze doświadczenie z emotkami. A jak się spodoba użytkownikom?