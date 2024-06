Panasonic Lumix GH7 – nowoczesny korpus m4/3 dla filmowców

Panasonic Lumix GH7 – nowa matryca, nowy AF

Panasonic Lumix GH7 zachowuje dobrze znaną formę stosunkowo zgrabnego i poręcznego korpusu znanego z poprzednika. Istotne zmiany zaszły oczywiście „pod maską”. Aparat otrzymał nową matrycę BSI CMOS o rozdzielczości 25,2 Mpix i ulepszony autofocus działający na zasadzie hybrydowej, z detekcją fazy PDAF, który potrafi teraz także w czasie rzeczywistym rozpoznawać samoloty i pociągi.

Układ stabilizacji matrycy zapewnia do 7,5 EV skuteczności, a dodatkowa elektroniczna stabilizacja w trybie HIGH dodatkowo poprawia skuteczność kosztem niewielkiego cropu. Dzięki IBIS można także wykonywać z ręki, z użyciem techniki pixel-shift, zdjęcia o rozdzielczości do 100 Mpix.

Korpus Lumixa GH7 został wyposażony w dwa sloty na kartę – jeden obsługuje karty CFexpress, a drugi standardowe karty SDXC UHS-II. Możliwe jest także nagrywanie na zewnętrzny nośnik SSD poprzez USB-C. Do podglądu i kadrowania służy wizjer OLED 3,68 mln punktów aktywnych lub dotykowy ekran LCD 1,84 mln punktów.

Dynamika sensora w trybie Dynamic Range Boost ma sięgnąć aż 13 EV (V-Log, do 60 fps), a w pozostałych do 12 EV (V-Log, 61+ fps). Udoskonalony system stabilizacji matrycy obejmuje teraz także korekcję zniekształceń perspektywy podczas filmowania oraz specjalny tryb do fotografowania obiektów w ruchu.

Filmowców zainteresuje z pewnością poprawiona jakość nagrań i optymalizacja procesu nagrywania. Aparat teraz potrafi:

Nagrywać wideo w formacie 5,7K 30p ProRes 422 HQ oraz ProRes RAW HQ

Nagrywać dźwięk w formacie 32-bit float, eliminując konieczność dostosowywania poziomów nagrywania dźwięku podczas filmowania przy użyciu nowego adaptera mikrofonowego XLR – DMW-XLR2

Wczytywać pliki LUT i używać ich do filmów i zdjęć za pomocą funkcji Real Time LUT

Integrować się z chmurą Adobe Frame.io i nagrywać w trybie Proxy

Nagrywać video w trybie Open Gate

Panasonic Lumix GH7 ma rozbudowany system chłodzenia ze zintegrowanym wentylatorem, pozwalającym na efektywne odprowadzenie ciepła. Korpus jest wyposażony w uszczelnienia, zapewniające odporność na kurz i zachlapania, oraz zdolność do pracy w temperaturach od -10°C.

Płatna aktualizacja oprogramowania do Lumixa GH7

Wraz z debiutem Lumixa GH7 Panasonic udostępnił także opcjonalną, płatną aktualizację oprogramowania, dzięki której można będzie skorzystać z opracowanego we współpracy z ARRI, dostawcą profesjonalnych systemów kamer, płaskiego profilu ARRI LogC3, który zapewni pełną zgodność barwną z kamerami ARRI i biblioteką symulacji ARRI Look i powiązanymi z nimi tabelami LUT.

Data dostępności aparatu i cena w polskiej dystrybucji nie jest w tej chwili znana. W USA aparat będzie dostępny w lipcu w cenie 2199,99 dol.

