Candy Black Collection czyli nowoczesność, wygoda i bezpieczeństwo w Twojej kuchni

Pieczenie jest czynnością czasochłonną, dlatego Candy wprowadziło w piekarniku rozwiązania mające na celu zredukowanie czasu, jaki poświęca się na przygotowanie potraw każdego rodzaju. Teraz aby przyszykować swoje ulubione dania nie musisz poświęcać na to bezcennych chwil – możesz wykorzystać je do robienia tego, co lubisz! Ponadto wprowadzono również możliwości pozwalające na zdrowsze pieczenie. A dzięki swojej wszechstronności piekarnik posłuży zarówno do ciast, jak i przygotowania prawdziwego grilla!

To propozycja dla osób, które stawiają na nowoczesność, a zarazem nie wyobrażają sobie życia bez klasycznych smaków. Zastosowane w nim rozwiązania – jak wygodne sterowanie przy użyciu dedykowanej aplikacji – znacznie ułatwiają życie codzienne, a wysoka klasa efektywności energetycznej to niższe rachunki za prąd. Jakie są jego największe zalety?

Co potrafi Candy Black Collection FMBC A825S E0?

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób piekarnik Candy może ułatwić nam życie codzienne i służyć pomocą w kuchni każdego dnia. Pierwsze, co zwraca uwagę, to szybkość nagrzewania. Wystarczy zaledwie 3,5 minuty, aby temperatura skoczyła od 0 do 180°C. Nie musisz już dłużej czekać i patrzeć co chwila, czy temperatura osiągnęła już wymagany poziom. Drugie – zdrowe pieczenie z mniejszą ilością użytego tłuszczu. Pozwala to na znaczące zredukowanie ilości cholesterolu w organizmie, redukując ryzyko pojawienia się chorób oraz problemów zdrowotnych. Jak to możliwe?

Odpowiadają za to taca Air Fry oraz funkcja Cook Light. Taca Air Fry nie wymaga używania dużych ilości tłuszczu – wystarczy rozłożyć na niej jedzenie, skropić oliwą i gotowe. Dzięki funkcji Cook Light, podczas której pieczenie odbywa się przy zastosowaniu pulsacyjnego przepływu powietrza, dania zachowują więcej wilgoci, co przekłada się na doskonały smak potraw. Jesz zdrowo, smacznie i bez obaw o zbędne kalorie.

Jeśli lubisz potrawy z grilla, które kojarzą się przede wszystkim z latem, dzięki Candy Black Collection FMBC A825S E0 możesz poczuć ten klimat nawet w środku zimy. Piekarnik wyposażono w grill elektryczny, dzięki któremu można przygotowywać chrupkie potrawy niczym z prawdziwego grilla z wolnym ogniem. Nie tylko przygotujesz smakołyki dla siebie, ale również zaskoczysz nimi rodzinę i przyjaciół!

A może kuchnia włoska? Dedykowany program Pizza to z kolei gwarancja uzyskania pysznej pizzy dzięki odpowiedniej cyrkulacji gorącego powietrza w piekarniku. Możesz eksperymentować i tworzyć własne kompozycje, odkrywając unikalne połączenia smaków, jakich nie doświadczysz nigdzie indziej. Nie musisz również martwić się, czy zabraknie pieczywa na weekend. Piekarnik może posłużyć także do wypieku chleba.

Kolejną wartą uwagi funkcją jest pieczenie z dodatkiem pary. Jej zastosowanie pozwoli na ulepszenie smaku wielu potraw. Para znacznie lepiej przewodzi ciepło niż powietrze, pozwalając mu wnikać głęboko w dania. Dzięki temu pieczenie jest nie tylko szybsze, ale również dokładniejsze – co właśnie przyczynia się do lepszych wrażeń smakowych.

Sterowanie Candy Black Collection FMBC A825S E0 odbywa się zdalnie dzięki łączności Wi-fi. A aplikacja hON pozwala na dostęp do dodatkowych funkcji piekarnika oraz książki kucharskiej. Piekarnik zalicza się do klasy energetycznej A+, co stanowi mniejsze obciążenie dla portfela i środowiska.

Zadbano również o bezpieczeństwo podczas użytkowania. Szklana płyta drzwi nagrzewa się maksymalnie do 55°C niezależnie od temperatury we wnętrzu piekarnika. System Soft Close spowalnia zamykanie drzwi, eliminując ryzyko ich uszkodzenia, a funkcja czyszczenia piekarnika Aqua Activa pozwala zmiękczać zabrudzenia we wnętrzu. Dzięki temu wystarczy przetarcie mokrą ściereczką, aby piekarnik błyszczał nowością. To kolejna oszczędność czasu i znaczne ułatwienie sobie życia.

Piekarnik Candy Black Collection FMBC A825S E0 jest dostępny w sprzedaży w cenie 1599 zł.