Plus na Kartę startuje z nową kampanią promocyjną GIGAnci Życia – nawet 6400 GB danych do wzięcia

Robisz to codziennie – nowe spoty GIGAnci Życia skupiają się na zwykłych dniach

GIGAnci Życia to opowieść o ludziach i ich codziennym życiu – gdy jadą do pracy, szkoły, wykonują typowe czynności domowe, uprawiają sport i o tym, jak dostęp do internetu i gigabajty z Plusa na Kartę mogą im uprzyjemnić życie.

Bohaterowie spotów nie tracą czasu, zamieniają te codzienne aktywności w ekscytujący czas, za założeniem nowej formuły komunikacji ma być utożsamienie się widza z nimi właśnie w takich sytuacjach, którzy dzięki dostępowi do Internetu żyją pełniej i przyjemniej – z rodziną i z przyjaciółmi.

Nowe reklamy kampanii GIGAnci Życia stawiają na autentyczność, nic zatem dziwnego, że w realizacji materiału twórcy nie skorzystali z zaawansowanych form upiększania rzeczywistości i nie próbują zrobić z niej wygładzonego i kolorowego Instagrama. Taki rodzaj realizacji ma lepiej trafić do odbiorcy.

Warstwę muzyczną reklam stanowi popularny utwór „Glorious” – Macklemore feat. Skylar Grey. Utwór obejrzano 322 mln razy w serwisie YouTube, ma też niemal 900 milionów odtworzeń na Spotify. Artysta ma 6,5 miliona obserwujących na Instagramie oraz ponad 3 miliony na TikToku.

Kampanię realizuje agencja Freundschaft (dawniej Scholz & Friends), a reżyserem spotów jest Marcin Mikulski. Reklamy nadawane będą w telewizji, radiu oraz w internecie.

„Wirtuozi sieci. Łowcy hasztagów. GIGAnci życia. To Wy jesteście w centrum świata. To dla Was jesteśmy w Plusie na Kartę. Bierzcie od nas gigabajty i korzystajcie z życia!” – taki motyw przewodni jest najważniejszym tematem powyższych spotów i sercem całej nowej kampanii Plusa Na Kartę.

