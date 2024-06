Ten pociąg to szczyt techniki! Chiny znowu wyprzedziły inne kraje

Futurystyczny pociąg przeznaczony do pracy w metrze, znany jako Cetrovo 1.0 lub Carbon Star Rapid Transit, jest określany mianem cudu inżynierii, obiecując płynniejszą, bardziej ekologiczną i ogólnie wydajniejszą jazdę. Został niedawno zaprezentowany w Qingdao na półwyspie Szantung i pomyślnie przeszedł testy fabryczne, które pozwolą mu przewozić pasażerów w nadmorskim mieście pod koniec 2024 roku.

Jak donosi South China Morning Post (SCMP), pociąg jest niezwykły z kilku powodów. Chociaż może rozpędzić się do prędkości 140 km/h, to zastosowanie konstrukcji z włókna węglowego zmniejsza zużycie energii o 7 proc. i wpływa na roczną redukcję emisji CO 2 o 130 ton!

Chiński pociąg z włókna węglowego ma same zalety

Tradycyjne pociągi metra są zbudowane ze stali, stopu aluminium i innych metali. Qingdao Sifang Rolling Stock Co, spółka zależna China Railway Construction Corporation, twierdzi, że nadwozie i rama z włókna węglowego Cetrovo 1.0 są odpowiednio o 25 i 50 proc. lżejsze w porównaniu do ich konwencjonalnych odpowiedników. Przekłada się to na znaczną ogólną redukcję masy o 11 proc. dla całego pociągu. Korzyści są dwojakie. Po pierwsze, mniejsze zużycie energii, a po drugie, mniejsze zużycie torów.

Szacuje się 7-procentowy spadek zużycia energii, co prowadzi do rocznej redukcji emisji CO 2 o ok. 130 ton. To wartość równoważna zasadzeniu ponad 40 hektarów drzew! A pamiętajmy, że mówimy tylko o jednym pociągu w jednym chińskim mieście.

Cetrovo 1.0 ma konstrukcję ukierunkowaną na wydajność i komfort pasażerów. Pociąg może się rozpędzić do prędkości maksymalnej 140 km/h, niemal podwajając obecną średnią prędkość maksymalną (80 km/h) chińskich pociągów metra. Przełoży się to na szybsze dojazdy do miejsc pracy i potencjalnie odciąży miejskie sieci transportowe.

Cetrovo 1.0 to pociąg metra, który znacznie zmniejsza emisję dwutlenku węgla /Fot. Xinhua

Warto wspomnieć, że pociąg jest w pełni zautomatyzowany, co eliminuje potrzebę obecności maszynisty. Nie tylko zwiększa to wydajność operacyjną, ale także toruje drogę do zastosowania autonomicznych pociągów w szerszej perspektywie. Cetrovo 10. poradzi sobie w trudnych warunkach, m.in. wysokich temperaturach i na stromych torach, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by wprowadzić go do innych części kraju.

Przeprowadzone testy wykazały, że mniejsza waga to mniejszy hałas i wibracje podczas jazdy, co niewątpliwie ma przełożenie na komfort pasażerów. Pociąg dysponuje zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa, w tym systemem wykrywania przeszkód i wczesnego ostrzegania przed kolizją, który może automatycznie zatrzymać maszynę.

Chociaż zalety włókna węglowego są oczywiste, jego zastosowanie w systemach transportu masowego było utrudnione przez koszty. Włókno węglowe wciąż pozostaje znacznie droższe niż stal i aluminium, więc niektórym po prostu “nie opłaca się” modernizować istniejącej infrastruktury. Eksperci przewidują dalszy spadek cen włókna węglowego, co może ułatwić implementacje tego materiału do środków transportu masowego.