Tegoroczne przesilenie letnie będzie rekordowo wczesne. Takiej sytuacji nie było od ponad dwustu lat!

Mówimy więc o okresie, w którym Polski oficjalnie nie było na mapach! Jakby tych dziwactw było mało, astronomowie dodają, że na przestrzeni kolejnych 72 lat moment maksymalnego wychylenia osi obrotu Ziemi w kierunku Słońca z biegunem północnym znajdującym się bliżej naszej gwiazdy aniżeli południowy, będzie następował coraz wcześniej. Będzie się tak działo co każde cztery lata.

W czasie przesilenia letniego oś Ziemi jest ustawiona pod kątem 23,5 stopnia względem orbity naszej planety wokół Słońca. Mieszkańcy półkuli południowej mają wtedy mniej powodów do radości, gdyż w tym samym czasie mają do czynienia z rekordowo krótkim dniem. U nich występuje bowiem przesilenie zimowe.

Tegoroczne wydarzenia nie będą należały do zwyczajnych, gdyż do przesilenia dojdzie 20 czerwca o godzinie 20:50 uniwersalnego czasu koordynowanego. Dlaczego tak się stanie? Kluczem do rozwiązania zagadki okazują się pewne niedokładności w naliczaniu kalendarza gregoriańskiego. O ile “na papierze” rok trwa 365 dni (bądź w wariancie przestępnym – 366) tak w rzeczywistości każda pełna podróż Ziemi wokół Słońca zajmuje dokładnie 365,2425 dnia.

Tegoroczne przesilenie letnie będzie miało miejsce 20 czerwca o godzinie 20:50

W efekcie w roku innym niż przestępny przesilenia przypadają nieco później niż w poprzednich latach. Kiedy zaczyna się rok przestępny, trwający 366 dni, w kalendarzu mamy dodatkowy dzień, czyli 29 lutego. W takich okolicznościach czas rozpoczęcia przesilenia musi zostać przyspieszony o 18 godzin 11 minut i 14,87 sekundy względem roku poprzedzającego.

Sęk w tym, iż w kalendarzu gregoriańskim za rok przestępny uznaje się taki, który jest podzielny przez cztery. Jeśli jednak mówimy o roku kończącym się na 00 (na przykład 2000) to w takich okolicznościach do uznania za rok przestępny konieczna jest podzielność przez… 400. 2000 rok spełniał te kryteria, lecz tego samego nie można było powiedzieć o innych, takich jak 1900, 1800 czy 1700. W efekcie trzeba pominąć pominięcie trzech lat przestępnych na przestrzeni czterystu lat, aby możliwe było ustalenia faktycznej pozycji Ziemi na orbicie wokół Słońca.

Tym sposobem dochodzimy do sedna sprawy. Co cztery lata w każdym stuleciu, które nie rozpoczyna się od roku przestępnego, liczymy łącznie 365,25 dni tworzących rok przez cztery lata. Taki wariant zastępuje 365,242189 dnia. Przesunięcie wynosi około 45 minut i właśnie o tyle szybsze będzie tegoroczne przesilenie letnie względem sytuacji z 2020 roku. Taka tendencja ma się utrzymywać aż do 2096 roku, kiedy to przesilenie będzie miało miejsce o godzinie 6:32. Później sytuacja ma się natomiast unormować.