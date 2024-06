Policja i inspektorzy UOKiK w siedzibie Garmin Polska

Zmowa cenowa w Garmin Polska

Zgodnie z oficjalnym komunikatem UOKiK, Prezes Tomasz Chróstny otrzymał sygnały dotyczące sztucznego ustalania cen między Garminem a dystrybutorami. Wskazywać na to miały ceny smartwatchy i urządzeń nawigacyjnych producenta w sklepach internetowych, które były na identyczne lub w każdym razie bardzo zbliżone do siebie – w stopniu znacznie większym, niż to się zwykle spotyka.

– Nasza analiza pokazała, że sygnały o zmowie mogą być prawdopodobne. Dlatego wszcząłem postępowanie wyjaśniające i zleciłem przeszukanie, które odbyło się w asyście Policji w siedzibie Garmin Polska i trzech innych przedsiębiorców. Możliwe ograniczenie konkurencji miałoby również wpływ na konsumentów i mogło pozbawić ich możliwości zakupu tańszych produktów. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny

Z komunikatu UOKiK wynika, że postępowanie toczy się w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom, zatem nikomu w tej chwili nie postawiono zarzutów. Jeśli jednak w zgromadzonej w wyniku przeszukania dokumentacji znajdą się dowody na zmowę cenową Garmin Polska i dystrybutorów, Prezes UOKiK rozpocznie wtedy postępowanie antymonopolowe – wtedy pojawią się także i zarzuty. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10% obrotu przedsiębiorcom, a odpowiedzialnym za jego zawarcie osobom zarządzającym do 2 mln zł.

UOKiK oczywiście przypomina przy okazji, że można liczyć na złagodzenie kar lub nawet całkowite uniknięcie kary pieniężnej w przypadku podjęcia współpracy z urzędem w roli świadka, lub dostarczenie ważnych dowodów i informacji.

Zobacz także: Przeszukanie w siedzibie Xiaomi Polska – UOKiK wszczyna postępowanie (chip.pl)

Kto pracuje w UOKiK, ten się nie nudzi

Podejrzenia dotyczące nieprawidłowości można zgłaszać anonimowo przez formularz na stronie UOKiK. Trzeba przyznać, że ostatnio urzędnicy UOKiK mają sporo pracy – tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy interweniowali w sprawach działalności platform Steam i Playstation Store, w sprawie ekspresów do kawy Jura, zmów przetargowych, mylącej prezentacji informacji przez Vectrę I Multimedię Polska, voucherów Biedronki, naciągania na subskrypcję przez kreator CV Interview.me i zmowy cenowej w Xiaomi Polska, a teraz także w Garmin Polska, nie mówiąc o innych kontrolach, o których można przeczytać w komunikatach UOKiK.