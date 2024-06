ROG Strix Scar 18 – optymalny wybór do e-sportu i dla każdego gracza. Lepiej się nie da

Przez lata swojego istnienia marka Republic of Gamers (ROG) zdołała sobie wypracować zasłużoną renomę. Jej urządzenia zawsze dysponują najlepszymi podzespołami, a wszystkie nowości technologiczne, które przyczyniają się do podniesienia wydajności, wprowadzane są na bieżąco. W jaki sposób nowy laptop gamingowy Strix Scar zapewnia nam pełen komfort zabawy?

Strix Scar 18 – specyfikacja, która robi wrażenie

Przegląd specyfikacji urządzenia rozpocznę od samego wyświetlacza. Jest to 18-calowy Mini LED ROG Nebula HDR. Warto to zapamiętać, ponieważ dzięki przemyślanym rozwiązaniom umożliwia osiągnięcie jasności obrazu do 1100 nitów przy zapewnieniu doskonałej rozdzielczości, dlatego mamy perfekcyjny, czysty i zawsze wyraźny obraz niezależnie od warunków oświetlenia wokoło.

A co odpowiada za obraz? Najmocniejszy wariant ma na podkładzie GeForce RTX 4090 Laptop GPU, czyli obecnego flagowca Nvidii. Dodając do tego innego flagowca – procesor Intel Core i9 14900HX z maksymalnie 64GB pamięci DDR5 5600 – otrzymujemy prawdziwą bestię wydajności, która spokojnie dorównuje najlepszym desktopom gamingowym, a wiele z nich po prostu bije na głowę.

Czytaj też: Już nie potrzebujesz peceta. NVIDIA i ASUS sprawili, że laptopy gamingowe są przepotężne

Ale samo umieszczenie najlepszych podzespołów to nie wszystko. Należy oprócz tego zapewnić im optymalne środowisko pracy. Inaczej nie tylko nie będą w stanie pokazać pełni swoich możliwości, ale również zaczną się przegrzewać, co wpłynie na wydajność. A nikt nie lubi, gdy w środku dynamicznej akcji nagle obraz zatrzymuje się lub wręcz zmienia w pokaz slajdów. Dlatego właśnie ASUS zastosował w Strix Scar 18 chłodzenie zapewniające perfekcyjne odprowadzanie temperatury. Składa się na nie kompletny zestaw inteligentnych rozwiązań, w tym technologia Tri-Fan, specjalne pasty termoprzewodzące na karcie graficznej oraz procesorze, a także umieszczenie wylotów wentylacji tak, aby ciepłe powietrze było optymalnie rozproszone.

O technologii Tr-Fan warto powiedzieć kilka dodatkowych słów. To rozwiązanie – jak sama nazwa wskazuje – składa się z trzech wiatraczków. Trzeci umieszczony jest w takim miejscu na płycie głównej, że zapewnia optymalny przepływ powietrza generowanego przez dwa pozostałe. Mówiąc bardziej obrazowo – ustala kierunek wentylacji, który wiedzie oczywiście do wylotów.

Wrócę jeszcze do samego wyświetlacza. Nie tylko zapewnia on doskonałą jasność, ale także częstotliwość odświeżania 240 Hz i czas reakcji 3 ms. Maksymalna rozdzielczość wynosi tu 2,5K, a zastosowanie Mini LED Nebula HDR oraz powiązanych technologii umożliwiło stworzenie ponad 2 tysięcy niezależnie podświetlanych stref. Dlatego całość przekłada się na niezwykle immersyjną, realistyczną grafikę, dającą niezwykłe wrażenia podczas zabawy.

Wyświetlacz Nebula HDR pokrywa 100% palety kolorystycznej DCI-P3 i obsługuje technologię Dolby Vision. Ale nie możemy zapomnieć również o technologiach poprawy obrazu firmy Nvidia, dzięki którym możemy zobaczyć w tytułach AAA takie efekty, jak Ray Tracing, Frame Generation i inne nowatorskie rozwiązania, podnoszące odczuwalnie jakość zabawy. Ale co warto zauważyć – nie tylko będziesz cieszyć się dzięki temu pełną immersją w nowych grach, lecz także odkryjesz na nowo starsze produkcje.

Strix Scar 18 to przemyślane rozwiązania w każdym aspekcie

Procesor, karta graficzna, wyświetlacz oraz chłodzenie to najważniejsze aspekty laptopa Strix Scar 18, jednak na tym oczywiście nie koniec. W wykonanej z solidnego aluminium obudowie znalazły się niezbędne każdemu porty oraz złącza: 2 x USB 3.2 Gen 2 typu A, oraz po jednym Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 typu C (wspiera DisplayPort/zasilanie), HDMI 2.1 FRL, złącze LAN 2,5 Gbps i 3.5mm Combo Audio Jack. Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, stabilność oraz szybkość transferu danych zapewniają dwa moduły: WiFi 6E (802.11ax) oraz Bluetooth v5.3.

Nie można również nie wspomnieć o kolejnej zalecie, jaką jest podświetlana klawiatura RGB. W pełni współpracuje z oprogramowaniem Aura Sync, a użytkownik otrzymuje liczne opcje konfiguracyjne, pozwalające dostosować intensywność świecenia oraz jego układ do swoich indywidualnych potrzeb.

A o jakość dźwięku dbają głośniki stereo w standardzie Dolby Atmos. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań sztucznej inteligencji nie tylko doskonale regulują efekty dźwiękowe oraz zapewniają przestrzenność, ale również zapewniają czyszczenie szumów podczas wideokonferencji.

ROG Strix Scar 18 to inwestycja na lata zabawy

Chociaż niemal co roku na rynek wchodzą nowe generacje procesorów i kart graficznych, producenci gier dbają o to, aby wymagania ich zaawansowanych produkcji były przystosowane do poprzednich. Dlatego jeszcze przez co najmniej 2-3 lata podzespoły zastosowane w ROG Strix Scar 18 będą umożliwiać bawienie się najnowszymi tytułami w najlepszych ustawieniach. Można zatem śmiało powiedzieć, że inwestycja w tego laptopa gamingowego daje Ci komfort na lata dobrej rozrywki w najlepszej jakości.

A biorąc pod uwagę staranność wykonania całości, możesz mieć pewność co do bezawaryjności przekładającej się na zadowolenie z zakupu. Strix Scar to wszystko, co najlepsze, w formie wygodnego w obsłudze laptopa. Jeśli nie lubisz bawić się w półśrodki, a chcesz mieć komfort bez zawracania sobie głowy – niczego lepszego w tym momencie na rynku nie znajdziesz!