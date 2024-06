Już nie potrzebujesz peceta. NVIDIA i ASUS sprawili, że laptopy gamingowe są przepotężne

ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605) to wydajnościowy potwór do grania i nie tylko

Macie już plan, jak spędzić wakacje w 2024 roku? Nie samymi podróżami gracz żyje, a to zwłaszcza jeśli idzie o te przygody w rzeczywistym świecie. Wstęp do tego cyfrowego wymaga jednak sprzętu – im potężniejszego, tym lepiej. Nie tylko ze względu na lepszą grafikę, ale też płynniejszą rozgrywkę, która bezpośrednio przekłada się na przyjemność z gry i nawet zapewnia przewagę nad zarówno cyfrowym, jak i rzeczywistym wrogiem. Dziś wybór na rynku jest bardzo szeroki, ale spokojnie – wybraliśmy dla was jeden szczególny laptop, na którym nie można się zawieść. ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605) jest sam w sobie potężnym sprzętem, a z racji wykorzystywania kart graficznych GeForce RTX 4000, jest uniwersalnym narzędziem zarówno do grania, jak i pracy, które zamknięto w ultrasmukłej, 16-calowej obudowie z aluminium o wadze 1,85 kg i grubości 1,49 cm.

ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605) jest dostępny w wersji z pięcioma kartami graficznymi – od GeForce RTX 4050 aż do flagowego GeForce RTX 4090 z 16 GB pamięci VRAM. Warto wspomnieć, że w tym laptopie znajduje się również Advanced Optimus, czyli zaawansowany automatyczny przełącznik sygnału wideo między zintegrowanym procesorem graficznym w procesorze centralnym (iGPU) a dedykowanym w karcie graficznym dla lepszego zarządzania wydajnością energetyczną i obliczeniową. Po stronie procesora możecie liczyć na nowe układy z serii Ultra, wliczając to flagowego Intel Core Ultra 9 185H o 45-watowym bazowym TDP, który zapewnia dostęp do 16 rdzeni i 22 wątków i współpracuje z maksymalnie 32 GB pamięci RAM LPDDR5X-7467.

ASUS zadbał o obecność jednego 2-TB dysku SSD PCIe 4.0×4 z górnej półki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dorzucić do niego drugi dysk tego samego typu z racji obecności dwóch slotów M.2-2280 PCIe 4.0. Nad tym wszystkim pieczę stanowi nowoczesne oraz inteligentne chłodzenie ROG, obejmujące komorę parową, ciekły metal na połączeniach układ-chłodzenie, zaawansowane ciepłowody w liczbie siedmiu sztuk oraz trzy wentylatory Arc Flow 2.0 z 84 łopatkami każdy. Przynajmniej w najbardziej zaawansowanych konfiguracjach. Co to oznacza? Ano to, że podczas pracy na tym laptopie podzespoły mają pozostawać w chłodzie, a wentylatory nie szumieć zbytnio. Zwłaszcza przy niskim obciążeniu, bo wtedy wentylatory są całkowicie dezaktywowane.

Innymi słowy, ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605) w najpotężniejszej konfiguracji wniesie doświadczenia z grania i pracy na zupełnie nowy poziom, co tyczy się też samego ekranu, pokrywającego 88,4% panelu przedniego. Klienci mają do wyboru 16-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2.5K (2560×1600), 240-Hz odświeżaniu i 100% pokryciu gamy DCI-P3 zarówno z matrycą TFT, jak i fenomenalną matrycą OLED Nebula, która doczekała się certyfikacji VESA DisplayHDR True Black 500. Obie matryce wspierają technologię G-Sync i przeszły weryfikację Pantone oraz TÜV Rheinland Certification Low Blue Light, ale to nie ostatnie wyróżniki tego sprzętu ASUSa.

Kupujący mogą też liczyć na kamerę Full HD z podczerwienią i wsparciem Windows Hello, zestaw czterech głośników o łącznej mocy 12 watów, wsparcie Wi-Fi 6E 2×2, Bluetooth 5.3 oraz imponujący zestaw portów. W grę wchodzą: dwa USB 3.2 Gen2 Typu A, Thunderbolt 4 ze wsparciem DisplayPort 2.1 (iGPU) i Power Delivery 3.0 do 100 watów, HDMI 2.1, jack 3,5 mm combo oraz USB 3.2 Gen 2 Typu C ze wsparciem DisplayPort 1.4 dla dedykowanej karty graficznej oraz Power Delivery również o mocy do 100 watów. ASUS ulepszył też klawiaturę względem starych laptopów z serii ROG Zephyrus, powiększył touchpada i zmodernizował system oświetlenia. Wisienką na torcie jest 90-Wh akumulator, który ma wystarczać na ponad 11 godzin przeglądania Internetu, ale umówmy się – buszowanie po necie to ostatnie, co będziecie robić z tym laptopem. Zwłaszcza przez szereg technologii, które wspiera.

Jak skorzystać z tak zaawansowanych technologii NVIDIA?

Nowe karty graficzne GeForce RTX 4000 obsługują najbardziej zaawansowane technologie, które opracowała do tej pory NVIDIA, skupiając się nie tylko na grach wideo, ale też twórcach i nawet zwyczajnych użytkownikach. W tym pierwszym przypadku najważniejsze dzieła firmy sprowadzają się do ciągle rozwijanych technologii DLSS oraz Ray-Tracing, a więc technik dbających o możliwie najwyższą jakość obrazu, a przy okazji płynność. W skrócie? Dzięki kartom z serii GeForce RTX 4000 gry nabierają znacznie więcej sensu, bo mogą zostać odpalone na wyższej rozdzielczości, w wyższej płynności i ze znacznie lepszym oświetleniem i nawet niższym input-lagiem, czyli opóźnieniem reakcji gry na ruchy gracza.

Podczas gdy Ray-Tracing w czasie rzeczywistym pozwala rozbudowanym grom generować znacznie bardziej realistyczne oświetlenie, DLSS w najnowszej wersji (3.5) jest już w stanie nie tylko jeszcze skuteczniej skalować obrazy z niższych rozdzielczości do wyższych, zapewniając przy tym wyższą płynność. W ostatnim czasie DLSS doczekał się bowiem również funkcji Frame Generation oraz Ray Reconstruction, a więc duetu, który z jednej strony generuje dodatkowe klatki, jeszcze bardziej zwiększając płynność, a z drugiej poprawia jakość oświetlenia generowanego w ramach Ray-Tracingu. Pierwszy działa wyłącznie na kartach NVIDIA GeForce RTX z serii 4000, a drugi na wszystkich modelach serii RTX. Wisienką na torcie technik poprawiających wrażenia z gry jest NVIDIA Reflex, a więc technologia zmniejszająca opóźnienia gry na działania gracza.

Wpływ DLSS na grę Cyberpunk 2077 możecie obejrzeć powyżej, ale to oczywiście tylko jedna gra z całych setek, które wspierają technologie NVIDII, zwiększające przyjemność z grania. Przykładowo poniżej możecie rzucić okiem na różnicę między tradycyjną jakością oświetlenia, a tak zwanym Path-Tracingiem, czyli “Ray-Tracingiem na sterydach”, który jeszcze bardziej zwiększa poziom realizmu oświetlenia w grach.

2x 4x 6x Rasteryzacja vs Path-Tracing

Tak Ray-Tracing poprawia grafikę w Diablo IV:

2x 4x 6x Rasteryzacja vs RT

Tak w Dragon’s Dogma 2:

2x 4x 6x Rasteryzacja vs RT

2x 4x 6x RT vs RT + DLSS: Jakość

Alan Wake 2 również zyskuje wiele z Ray-Tracingiem i Path-Tracingiem:

2x 4x 6x Rasteryzacja vs PT

2x 4x 6x RT vs PT

A tak z kolei wypada gra Horizon Forbidden West, w której to aktywowanie DLSS w 2K zwiększa poziom średnich FPS o blisko połowę (około 40-45%) w przypadku komputerów i laptopów z GeForce RTX 4000.

2x 4x 6x Rasteryzacja vs rasteryzacja + DLSS: Jakość

Nie tylko do gier, czyli praca z GeForce RTX 4000

NVIDIA oferuje też znacznie bardziej praktyczne zastosowania sprzętów wyposażonych właśnie w karty graficzne GeForce RTX 4000. Mowa o aplikacji Chat with RTX (“domowym ChacieGPT”), NVIDIA Broadcast, która zaprzęga sztuczną inteligencję do poprawienia jakości mikrofonu, tego co słyszymy oraz kamery, co ma przede wszystkim zwiększyć jakość naszych nagrań lub wideokonferencji. Sprawdziłem to zresztą na wielu przykładach i co tu dużo mówić – ten program zachwycał już przed dwoma laty, a dziś jest jeszcze lepszy. Twórcy zyskują też na czasie przy tworzeniu filmów, o ile wykorzystują funkcje eksploatujące sztuczną inteligencję czy enkodowanie AV1, mogą zrobić użytek ze znacznie szybszego odszumiania w programach graficznych i nawet zwiększać jakość grafik w niskiej rozdzielczości.

Jednak technologie NVIDIA to nie tylko gry, gry i raz jeszcze gry. Pamiętajmy, że firma postanowiła oddać w ręce “zwyczajnych użytkowników” coś specjalnego, co nie wymaga już kupowania kart graficznych dla profesjonalistów. Mowa o sterownikach Studio, które w przeciwieństwie do sterowników Game Ready, stawiają nie na wydajność w grach, a wydajność w programach “kreatywnych” pokroju tych do montowania filmów czy obrabiania zdjęć oraz (co najważniejsze) ogólną stabilność. Innymi słowy, nie ważne, że ROG Zephyrus G16 GU605 to potwór do grania, bo spisze się równie fenomenalnie w pracy. Jednak nie jest ważne, co planujecie robić z wykorzystaniem tego laptopa, bo najwyższą wydajność jego podzespołów gwarantuje wsparcie technik Max-Q, które to opierają się na sztucznej inteligencji i optymalizują wydajność, zasilanie i efektywność laptopa w czasie rzeczywistym. W najnowszej generacji ten zestaw technik doczekał się ulepszeń, które przekładają się nie tylko na wydajność, czyli krótsze czasy renderowania oraz więcej klatek na sekundę w grach, ale też wytrzymałość akumulatora na jednym ładowaniu.

ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605) to więc potężny sprzęt sam w sobie, ale zyskuje ogromne możliwości właśnie dzięki kartom graficznym z serii GeForce RTX 4000. Szereg funkcji oraz technologii nie tylko poprawia wrażenia z grania w gry, ale też gwarantuje idealny sprzęt do pracy różnego rodzaju, gdzie wydajność obliczeniowa skraca cały workflow, a tym samym pozwala nam przyspieszyć tworzenie treści.