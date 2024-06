Gigantyczne transportowce USA będą słać na wrogów zniszczenie. Boeing odmieni lotnictwo dzięki REVOLVER

Samolot transportowy C-17 Globemaster III zyskał wyjątkowy system REVOLVER do słania zniszczenia na wrogów

System wyrzutni REVOLVER zapowiada się na przełom w technologii wojskowej. Składa się z dwóch sekwencyjnie zainstalowanych bębnów oraz mechanizmu katapulty elektromagnetycznej, co umożliwia szybkie wystrzelenie do 12 hipersonicznych pocisków manewrujących Boeing X-51A Waverider bez konieczności przeładowywania. Ta konstrukcja zapewnia precyzyjne i szybkie rozmieszczenie każdego pocisku, znacznie zwiększając zdolności uderzeniowe sił powietrznych USA. Pamiętajmy, że mowa tutaj o przerobieniu samolotów C-17 Globemaster III na kolosalne zwiastuny zagłady, bo są one drugimi co do wielkości maszynami lotniczymi w Siłach Powietrznych USA.

Czytaj też: Armia USA zrobi pogrom wśród wrogich okrętów. PrSM to ich nowy potężny niszczyciel

C-17 Globemaster III to wszechstronny samolot transportowy, który może transportować do 102 spadochroniarzy, 54 pacjentów medycznych lub 85 ton ładunku, a w tym czołgi. Działa z załogą składającą się z trzech osób i może latać bezpośrednio z USA do praktycznie dowolnego miejsca na świecie, o ile zaliczy tankowanie w powietrzu. Jego ładowność wynosi około 78000 kg, a zasięg na jednym tankowaniu do 4450 km, podczas gdy możliwości sprowadzają się do rozmieszczania wojsk, transportu ładunków oraz ewakuacji medycznej, więc dorzucenie do tego potężnej zdolności ofensywnej będzie stanowić wręcz rewolucję. Zwłaszcza że mowa tutaj nie o byle jakich pociskach, a hipersonicznych i manewrujących X-51A Waverider.

Czytaj też: Pentagon nie ma zamiaru czekać. Niepokojąca broń Chin zmusiła USA do reakcji

Te pociski Boeinga mogą przeprowadzać precyzyjne uderzenia na okazałych dystansach, rozwijając przy tym prędkość ponad pięciokrotnie wyższą od prędkości dźwięku. Takie przynajmniej są założenia, bo to eksperymentalna broń z silnikiem strumieniowym typu scramjet, która po raz pierwszy uniosła się w przestworza w 2010 roku i została w pewnym sensie odłożona na półkę. Pewne jest jednak, że samo opracowanie systemu REVOLVER i jego potencjalna integracja z C-17 Globemaster III oznacza znaczący postęp w technologii wojskowej, obiecując wzmocnienie zdolności strategicznych i operacyjnych Sił Powietrznych USA. Trwający rozwój i testowanie tego systemu bez wątpienia ustanowią nowe standardy w nowoczesnych zdolnościach obronnych, zapewniając USA pozycję lidera w technologii obronnej, ale aktualnie nic nie wiemy na temat tego, czy wojskowi będą zainteresowani tym dziełem Boeinga.