Home Tech Samsung Galaxy Ring – inteligentna obrączka z terminem rozpoczęcia sprzedaży

Samsung Galaxy Ring – inteligentna obrączka z terminem rozpoczęcia sprzedaży

Co prawda jeszcze jako cukierek za szybką, ale już w formie fizycznej i jakby krok bliżej do premiery rynkowej – w takiej formie można było zobaczyć Samsung Galaxy Ring podczas targów MWC 2024 w Barcelonie pod koniec lutego. Jeśli od tamtej pory zdążyliście już zapomnieć o temacie, pozwólcie podkręcić nieco ognia pod tematem – poznaliśmy bowiem nie tylko datę oficjalnej premiery produktu, ale i termin rozpoczęcia sprzedaży inteligentnej obrączki, która może sporo namieszać w segmencie elektroniki noszonej. No to ile jeszcze będzie trzeba czekać na ten gadżet?