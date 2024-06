Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN z bagnetem Canon RF – świat się kończy, piekło zamarzło, plastik w odwrocie

Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN z bagnetem RF

Konstrukcja obiektywu: 13 elementów w 10 grupach (3 soczewki asferyczne, 1 soczewka ze szkła o niskiej dyspersji SLD)

Kąt widzenia (APS-C): 73,4° – 30°

Liczba listków przysłony: 7 (przysłona kołowa)

Maksymalna wartość przysłony: f/22

Minimalna odległość ostrzenia: 12,1 cm od matrycy aparatu dla ogniskowej 18 mm i 30 cm dla ogniskowej 50 mm

Maksymalna skala odwzorowania: 1:2,8 (18 mm) – 1:5 (50 mm)

Średnica filtra: 55 mm

Wymiary w wersji z bagnetem RF (średnica x długość): 69,2 mm x 74,5 mm

Waga: 300 g

Cena: 2390 zł

Konstrukcja wewnętrzna składa się z 13 soczewek w 10 grupach, w tym 3 soczewki to elementy asferyczne, a 1 wykonana została ze szkła o bardzo niskiej dyspersji SLD. Przysłona złożona jest z 7 zaokrąglonych listków, któe zachowują kołowy kształt w zakresie f/2.8-f/4.

Obiektyw ma wewnętrzne ogniskowanie, sterowane elektronicznie i napędzane za pomocą silnika krokowego, cichego i szybkiego. Uszczelnienie ogranicza się do bagnetu, reszta konstrukcja nie jest uszczelniana, lecz w praktyce nieźle radzi sobie w typowych warunkach. Dużą zaletą jest możliwość ogniskowania obiektywu już 12,1 cm od matrycy przy ogniskowej 18 mm, zatem niemal przed przednią soczewką. Dla ogniskowej 50 mm dystans minimalny wynosi 30 cm. Dzięki skali odwzorowania wynoszącej odpowiednio 1:2.8 i 1:5 Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN dobrze radzi sobie ze zbliżeniami, choć nie jest obiektywem makro.

Najlepszy obiektyw APS-C do Canona

Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN z bagnetem RF jest przeznaczona dla aparatów APS-C i z miejsca staje się najlepszym obiektywem przeznaczonym dla tego formatu. Szkoda, że dzieje się tak dlatego, Canon nie ma tu zupełnie nic ciekawego do zaproponowania – te kilka własnych niepełnoklatkowych szkieł jest totalnie plastikowe i ciemne jak noc listopadowa. Słabość oferty Canona i niemożność lub niechęć do zmiany sytuacji w końcu jest głównym powodem, dla którego Canon wpuścił Sigmę i Tamrona na swoje poletko, jednocześnie limitując dostęp dla szkieł pełnoklatkowych.

binary comment

Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN pozwala myśleć o użyciu aparatów APS-C Canona takich jak EOS R7 czy EOS R50 bez sięgania po kosztowne i duże obiektywy pełnoklatkowe. Obiektyw ma znakomitą jakość optyczną, jest lekki i kompaktowy, a przy tym nie kosztuje dużo. W porównaniu z wersją dla Sony E jest nieco większy i cięższy, ze względu na średnicę bagnetu, wymuszającą poszerzenie tubusa, oraz ma nieco inne kąty widzenia – Canon stosuje minimalnie mniejszą matrycę niż reszta świata APS-C (mnożnik ogniskowej wynosi ×1,6 zamiast ×1,5), więc kąty widzenia wynoszą 73,4° – 30° zamiast 76,5° – 31,7°, jak dla Sony i Fujifilm.

Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN w przedsprzedaży

Obiektyw trafi do sklepów 11 lipca, ale już od dzisiaj można składać zamówienia w przedsprzedaży. Wszystkie egzemplarze zamówione w tym czasie przez klientów detalicznych w autoryzowanej sieci sprzedaży objęte są prawem do przedłużenia gwarancji z 2 do 5 lat w ciągu 60 dni od daty zakupu po rejestracji na stronie programu.

A ja zachęcam wątpiących do przeczytania recenzji Sigmy 18-50 mm f/2.8 DC DN w wersji dla bagnetu Sony E.

Zdjęcia przykładowe