One-to-One od fizik przypomina, że najlepsze siodełko rowerowe to nie coś, co kupicie w markecie

Siodełko One-to-One od firmy fizik ma być rewolucją na rynku

W ciągu ostatnich kilku lat świat rowerowy doświadczył znaczących postępów w technologii siodełek, dzięki rozwojowi technologii produkcyjnych. Opcje produkowania siodełek z wykorzystaniem drukarek 3D i dostosowywania ich dla konkretnego użytkownika nie powinny nas już dziwić, ale firma fizik z Włoch postanowiła pójść o krok dalej. Efekt? Usługa One-to-One, która łączy indywidualny projekt i druk 3D, aby zapewnić niestandardowe siodełka o topowym poziomie ergonomii.

Czytaj też: Jest tani i potężny. Obok tego elektrycznego roweru terenowego nie sposób przejść obojętnie

Droga do perfekcyjnie dopasowanego siodełka zaczyna się w lokalnym sklepie współpracującym z fizik. Klienci przechodzą tam sesję pomiarową ze specjalnie przeszkolonym członkiem personelu. Na podstawie tych pomiarów wybierany jest najlepiej dopasowany model z nowej serii siodełek adaptacyjnych drukowanych w 3D, które są już dostępne w wersjach gotowych do zakupu. Następnie klient musi wprowadzić swój rower do stacjonarnego trenera i przejechać odpowiedni dystans, siedząc na wybranym wcześniej siodełkiem z ciśnienioczułą nakładką na Bluetooth, która mierzy ciśnienie w 64 różnych punktach podczas różnych pozycji i ruchów jazdy.

Czytaj też: Prawdziwa rewolucja na rynku rowerów. HydroRide to wielki krok ku e-bike nowej generacji

Uzyskane na tym etapie dane trafiają do systemu i na ich podstawie wykonywany jest niestandardowy wydruk siodełka o strukturze w kształcie plastra miodu, którego następnie integruje się z kompletnym siodełkiem i wysyła do klienta. Finalnie klienci mogą albo cieszyć się “swoim” siodełkiem, albo wrócić do sklepu na końcową sesję mapowania ciśnienia, aby potwierdzić, że nowe siodełko rzeczywiście zmniejsza wcześniej wykryte punkty nacisku. Tak oto wygląda proces dopasowywania siodełka rowerowego idealnie “pod nas”, co ma za zadanie zredukować dyskomfort i dobrać idealnie wszystkie punkty nacisku. Teraz czas więc na najważniejsze… cenę.

Czytaj też: Wymieniłem rower na elektryczną hulajnogę Acer Predator ES serii 5. Czy było warto?

Chociaż usługa One-to-One oferuje niespotykany poziom personalizacji i komfortu, wiąże się z nią wysoka cena, zaczynająca się od 499 dolarów. Za 2000 zł można dziś kupić przyzwoity rower dla całkiem zaawansowanego rowerzysty, więc to powinno zapewnić wam wgląd na to, jak bardzo unikalne jest to siodełko firmy fizik. Pamiętajmy jednak, że tradycyjne siodełka wykorzystują materiały takie jak skóra, tkaniny syntetyczne czy pianka, które mają różne okresy trwałości, a te wydruki wykorzystują elastyczną strukturę plastra miodu, zaprojektowaną z myślą o trwałości i elastyczności.