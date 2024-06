Snapdragon X Plus nie taki cacy? Testy Cinebench pozwalają się zastanowić

Microsoft przygotował swój najnowszy notebook z procesorem ARM tak, aby pokonywał MacBook Air M3 firmy Apple w różnych testach. I owszem, plan się powiódł – w teście Cinebench pobił mocno M2 oraz lekko M3, jednak równocześnie pojawił się problem z nieoczekiwanym zużyciem baterii. A tego nie spodziewał się nikt.

Co nie działa poprawnie w procesorze Snapdragon X Plus?

YouTuber Luke Miani przeprowadził testy trzech urządzeń – każde z innym procesorem. Były to MacBook Air M2, Surface Laptop 7 oraz Apple M3 MacBook Air. Odkrył, że Snapdragon X Plus bez trudu pokonuje M2 i M3 działające w MacBooku Air po uruchomieniu Cinebench. Benchmark maksymalnie obciąża procesor, co daje nam lepszy obraz oczekiwanego zużycia baterii.

MacBook Air M2 spada do zaledwie 90 procent po uruchomieniu testu porównawczego przez 20 minut, podczas gdy Surface Laptop 7 ze Snapdragonem X Plus spada do 65 procent. Imponująca wytrzymałość MacBooka Air poprzedniej generacji zyskuje na znaczeniu, gdy dowiadujemy się, że przenośny Mac jest wyposażony w nieco mniejszą baterię 52 Wh, a Surface Laptop 7 w ogniwo 54 Wh.

Czytaj też: Przecieki ujawniają układ Snapdragon X Plus. Ma się polubić z Windows 11

A co jeszcze bardziej ciekawe – Luke Miani ma swojego MacBooka Air M2 od dwóch lat, więc całkowita pojemność akumulatora jest faktycznie mniejsza niż w momencie wyjęcia go z opakowania, czyli korzystania ze świeżo nabytego. A Surface Laptop 7 to “nówka sztuka” , która z biegiem czasu będzie mieć coraz bardziej zużyty akumulator, a więc spadek mocy może być jeszcze szybszy!

W czym leży problem? No cóż – nie wiadomo, jednakże Microsoft i Qualcomm mają teraz o czym rozmyślać.