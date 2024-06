Uwolnij swoją kreatywność – Swiitol prezentuje dwie nowe grawerki laserowe

Grawerki laserowe nie są może tak wszechstronne, jak drukarki 3D, jednak mają liczne cechy sprawiające, że są wyborem zarówno domowych majsterkowiczów, jak i profesjonalistów. Marka TomTop jest doskonale znana z produkcji wysokiej jakości grawerek Swiitol. Co potrafią jej dwa nowe modele, ile kosztują i gdzie je można kupić?

Swiitol C18 Pro – wybierzesz zwykłą czy zaawansowaną?

Obydwie grawerki mają tę samą nazwę – Swiitol C18 Pro. Co je jednak różni, to ilość możliwości dawanych użytkownikowi. Pierwsza to model podstawowy z obszarem roboczym 400 x 400 mm. Zastosowano w niej nową, liniową szynę ślizgową oraz zmieniono konstrukcję konstrukcji łańcucha zbiornika w celu zwiększenia dokładności konstrukcyjnej i optymalizacji układu wiązek przewodów. Dzięki temu nie tylko zmniejszono hałas i wibracje maszyny, zapewniając lepsze środowisko pracy, ale również zapewniono lepszą stabilność całości.

Szybkość grawerowania wynosi tu 30000 mm/min. Dzięki zastosowaniu ogniskowej 50 mm poprawiona została precyzja cięcia. Możliwe jest grawerowanie nie tylko w drewnienie, ale również stali nierdzewnej i metalu. Ponieważ parametry cięcia można dokładnie regulować, grawerunek jest możliwy na materiałach o różnej grubości. W maszynie zastosowano zintegrowany pręt gwintowany zamiast sprzęgu kombinowanego. Silnik krokowy i pręt śrubowy są zintegrowane, co sprawia, że ​​ruch lasera jest bardziej precyzyjny, a sprzęgło trwalsze.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że w Swiitol C18 Pro zastosowano nową, panoramiczną osłonę filtra. Pochłania ona aż 97% światła ultrafioletowego, dzięki czemu nie musisz nosić gogli ochronnych, aby oglądać proces grawerowania.

Ten model grawerki laserowej kosztuje 300 dolarów, a możesz go nabyć, klikając w ten link.

Czym różni się drugi model od podstawowego? Mamy tu grawerkę laserową z takimi dodatkami, jak rolka obrotowa i pompą wspomagania powietrza oraz 8-częściowy podnóżek o podwyższonej wysokości. Do tego stół roboczy o strukturze plastra miodu 400 x 400 mm. Rolka umożliwia grawerowanie w zakresie 360 stopni – nie musisz posługiwać się płaskimi materiałami.

Użycie stołu o strukturze plastra miodu daje liczne zalety: pomaga w czystym cięciu, a metalowa płyta ochronna zabezpiecza przed przecięciem. Kiedy laser przecina drewno lub akryl, metalowa płytka na dole plastra miodu będzie emitować jasne światło, co oznacza, że ​​cięcie przeniknęło. Ułatwia to pracę przy przecinaniu – po prostu tnie się, dopóki spód się nie zaświeci. Pompa powietrza ma kontrolę prędkości – obracając regulator można regulować natężenie przepływu w zakresie 0-30 l/min, dopasowując go do potrzeb.

Ten zestaw możesz nabyć w cenie 429,03 USD pod tym adresem.

Jakie materiały obsługuje Swiitol C18 Pro?

Każda z grawerek laserowych Swiitol C18 Pro obsługuje liczne materiały. Które wykorzystasz – zależy to wyłącznie od Ciebie. Producent podaje, że materiały do ​​grawerowania to: lipa, sosna, paulownia, sklejka, żółta brzoskwinia, mahoń, płyta gęstości, papier kraft, nieprzezroczysta płyta akrylowa, żywica, płyta skalna, ceramika, liście, bambus, karton, plastik, skóra, wersja PCB, tlenek glinu, nieodblaskowy metal galwanizowany i malowany, lustrzana stal nierdzewna 304, szkło, ceramika, tkanina bawełniana, łupek. Można używać grawerki do cięcia takich, jak: papier kraft, drewno liściaste, paulownia, lipa, sosna, drewno iglaste, wióry bambusowe o grubości poniżej 3 mm, płyta piankowa o małej gęstości, płyta akrylowa nieprzezroczysta, ABS, PP i inne płyty o grubości poniżej 3 mm, karton, włóknina tkanina, deska drewniana, akryl, niektóre cienkie arkusze plastiku, gąbki.

Oczywiście schemat pracy ustala się w specjalistycznym oprogramowaniu LaserGRBL lub LightBurn. Można w nim wykorzystać pliki w formatach NC, BMP, JPG, PNG, DXF, aby ustalić grawerunek. Jest ono dostępne dla systemów Windows, obsługuje także macOS (tylko LightBurn).

Grawerka laserowa Swiitol C18 Pro to doskonały pomysł nie tylko do domowego warsztatu majsterkowicza, ale także na prezent dla osoby, która lubi takie kreatywne zajęcia. A ponieważ ceny za każdy wariant są bardzo przystępne, pomyśl, czy nie warto zainwestować w takie właśnie urządzenie!