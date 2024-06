TP-Link wprowadza na rynek 5 nowych urządzeń w standardzie Wi-fi 7. Które wybrać?

Wi-fi 7 to to transfer danych na poziomie 46 Gbps, czyli ponad czterokrotnie lepszy od powszechnego obecnie Wi-fi 6. Działa w trzech pasmach transmisji (2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz) z możliwością ich agregacji, aby umożliwić pełne wykorzystanie dostępnych zasobów. Stosowane są w nim liczne technologie optymalizacyjne, jak obsługa kanałów o szerokości 320 MHz, modulacja 4096-QAM, Multi‑RU i Multi-Link Operation. Jedną z korzyści są 100-krotnie niższe opóźnienia. To właśnie nowe urządzenia TP-Link mają nam pozwolić na wykorzystanie wszystkich możliwości tego standardu.

Archer BE800, BE550 i BE230 – trzy sposoby na Wi-fi 7

Trzy routery Archer to trzy różne opcje dostępu do najnowszego standardu łączności. Najmocniejszy z nich to Archer BE800, który pozwala na korzystanie z trzech pasm Wi-fi 7 z dwunastoma strumieniami danych. Łącznie pozwalają na osiągnięcie prędkości 19 Gb/s, a stabilność zapewnia osiem optymalnie rozmieszczonych anten wewnętrznych wspieranych przez technologię Beamforming.

Można także korzystać z połączenia kablowego dzięki dwóm portom 10G WAN/LAN (jeden to combo RJ45/SFP+), czterem portom LAN 2,5G. W obudowie jest także jeden port USB 3.0. Na wyróżnienie zasługuje też nietypowa obudowa routera z wbudowanym ekranem LED, który może pokazywać informacje pogodowe, godzinę, teksty lub emotikony z ponad 3000 spersonalizowanych grafik.

Czytaj też: Osprzęt sieciowy TP-Link Omada – piękny to on nie jest, ale przecież nie po to powstał

Drugi model to Archer BE550. Oferuje trzypasmowe WiFi z 6 strumieniami danych o łącznej prędkości do 9214 Mb/s (do 5760 Mb/s w paśmie 6Ghz, do 2880 Mb/s w paśmie 5Ghz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2.4Ghz). W obudowie znajduje się sześć wbudowanych anten korzystających z technologio Beamforming oraz pięć portów Ethernet 2,5G (jeden WAN i cztery LAN z możliwością agregacji) i jeden USB 3.0.

Archer BE230 to model budżetowy. Mamy tutaj do 3,6 Gb/s w dwóch pasmach transmisji (do 2882 Mb/s w paśmie 5GHz i do 688 Mb/s w paśmie 2,4GHz) oraz cztery zewnętrzne anteny korzystające z technologii Beamformingu.Znajdziemy tu po jednym porcie 2,5 Gb/s WAN oraz port 2,5 Gb/s LAN, a także gigabitowe porty LAN. Zastosowanie dwóch portów 2.5G sprawia, że urządzenie jest przystosowane do obsługi multigigabitowych łącz internetowych. W modelu Archera BE230 znajdziemy port USB 3.0, do którego możemy podłączyć dysk zewnętrzny.

Dwa nowe systemy WiFi 7 Mesh Deco

Urządzenia z serii Deco współpracują ze sobą, dzięki czemu tworzą jednolitą sieć, działającą pod jedną nazwą. Wykorzystują roaming z zaawansowanymi algorytmami sztucznej inteligencji, dzięki której mają zdolność do samodzielnego uczenia się zachowań użytkowników. Ma to eliminować jakiekolwiek opóźnienia oraz lagi, co przyda się nie tylko miłośnikom gier online.

Deco BE85 korzysta z trzech pasm transmisji z możliwością agregacji(do 11520 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 5760 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 1376 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Dobry zasięg gwarantuje osiem wewnętrznych anten. W obudowie zamieszczono dwa porty WAN/LAN 10 Gb/s, jeden port RJ45 oraz jeden port combo RJ45/SFP+. Dodatkowe dwa porty 2,5 Gb/s i port USB 3.0 pozwalają na zbudowanie również kablowej sieci na terenie całego domu o multigigabitowej przepustowości.

Czytaj też: TP-Link poszerza portfolio produktów VIGI o kolejne kamery oraz rejestratory

Drugi system to trzyelementowy Deco BE65. Oferuje do 5760 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Każdy element ma cztery porty WAN/LAN 2,5 Gb/s oraz port USB 3.0.

Oba systemy Deco dają możliwość wydzielenia odseparowanej sieci do obsługi urządzeń IoT, szyfrowania WPA3 oraz korzystania z pakietu TP-Link HomeShield z personalizowanymi funkcjami. Znajdziemy w nich takie praktyczne dodatki, jak kontrola rodzicielska, antywirus i QoS. Obsługują rónież funkcję klienta i serwera VPN.

Urządzenia Wi-fi 7 od TP-Link – ceny

Jeśli zainteresowało Cię którekolwiek w powyższych urządzeń, dobra informacja. Wszystkie znajdują się już w sprzedaży. Ceny prezentują się następująco:

Deco BE85: 2-pak ok. 6300 zł

Deco BE65: 1-pak ok. 2000 zł, 2-pak ok. 3400 zł, 3-pak ok. 4800 zł

Archer BE800: ok. 2500 zł

Archer BE550: ok. 1500 zł

Archer BE230: ok. 400 zł

Do zakupu zachęca również fakt, że wszystkie obejmuje trzyletnia gwarancja.